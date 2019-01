Annuncio

Tra le coppie nate a Uomini e donne, rimaste nel cuore degli spettatori, vi sono sicuramente Nilufar e Giordano ma anche Aldo e Alessia. Due coppie molto diverse ma entrambe seguite dal pubblico, curioso di scoprire come sta procedendo a distanza di tempo le loro relazioni. Ebbene possiamo dirvi che per Nilufar e Giordano la situazione non procede proprio nel migliore dei modi, mentre tra Aldo e Alessia [VIDEO]tutto sta andando bene.

Tra Giordano e Nilufar c'è aria di crisi: la coppia di U&D ad un passo dall'addio?

Partiamo proprio dalle ultime di gossip che riguardano la coppia Nilufar-Giordano. In moltissimi sui social si sono accorti che da un po' di tempo non si fanno più vedere in coppia e ovviamente tale situazione non è passata inosservata.

I fan, infatti, temevano che ci fosse aria di crisi tra i due fidanzatini di Uomini e donne ed effettivamente è proprio così.

A fare un po' di chiarezza sull'accaduto è stata Nilufar Addati, la quale ha confessato che questo è decisamente un periodo 'No' per quanto riguarda la sua relazione con Giordano.

Addirittura l'ex tronista di Uomini e donne ammise sui social che molto probabilmente si sarebbe trasferita nuovamente a Napoli per lavoro e in tal caso avrebbe mandato in frantumi la convivenza annunciata con Giordano, che si è trasferito a Roma.

In queste ultime ore, inoltre, in molti hanno notato che Nilufar ha tolto il 'segui' ad una pagina Instagram dedicata a lei e al suo fidanzato. Una di quelle pagine social che ripercorre le tappe salienti delle più belle storie d'amore nate nel programma di Maria De Filippi. Possibile che dietro questa decisione si nasconda un addio definitivo con Giordano? Vedremo come si evolverà la vicenda nelle prossime ore.

Aldo e Alessia: nessuna crisi di coppia

Occhi puntati anche sulla coppia composta [VIDEO] da Aldo e Alessia, ormai diventati marito e moglie e genitori di due splendidi bambini.

In queste ultime settimane i fan hanno notato una certa assenza della coppia sui social e hanno temuto che ci fosse aria di crisi.

Ma a quanto pare, questa non sarebbe la realtà dei fatti, dato che a smentire le news sulla possibile crisi è stata proprio Alessia, la quale dai social ha fatto sapere che questo è un periodo particolarmente impegnativo per lei e per la sua famiglia. Al tempo stesso ha aggiunto che con Aldo va tutto nel migliore dei modi e che suo marito la appoggerebbe in tutte le sue scelte, anche se dovesse decidere di scalare l'Everest.