Nel daytime di lunedì 29 gennaio, l'inviato Alvin ha svelato che giovedì sera nella seconda puntata de L'Isola dei Famosi si discuterà di comportamenti pregressi di uno dei concorrenti. "Uno degli aspiranti naufraghi è all'oscuro di essere al centro di una grande polemica in Italia per i suoi comportamenti pregressi all'approdo sull'Isola. Dunque, giovedì sera in diretta dovrà rispondere alle accuse che gli vengono mosse", ha dichiarato Alvin. Quest'indiscrezione potrebbe riferirsi a John Vitale, accusato di aver pubblicato un post su Facebook scrivendo frasi piuttosto offensive [VIDEO] nei confronti di Barbara D'Urso.

Se la Ciurma è alle prese con la ruota per conquistare il riso, i Pirati devono gestire le “escursioni” dei Galeotti 🏴‍☠️

Cosa è successo sull’#Isola? 🌴 Scopritelo leggendo le anticipazioni dei daytime di oggi! 👇🏻https://t.co/zGNSJKC9cl — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 28 gennaio 2019

Il post contro Barbara D'Urso: le gravi offese

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha scoperto e diffuso sui social un post contro Barbara D'Urso e le sue trasmissioni televisive che John Vitale aveva pubblicato l'anno scorso su Facebook.

"Che cosa hai creduto di fare Barbarella? Non hai fatto altro che lanciare m***a in faccia a noi del sud. Pur di fare audience sei disposta a comprarti l'anima delle persone. Seguitemi sui social manco chi c***o credi di essere. Fai una televisione pulita, se proprio desideri essere qualcuno. Mah che dico, forse non sai nemmeno come ti ci ritrovi sullo schermo. Ti lagni che non trovi un fidanzato ma è normale dai il c**o un po' a tutti per essere dove sei ora. Non fai gola nemmeno ai morti di f**a! E lei signora sa cosa vuol dire la parola vergogna? Ma scherziamo io mi sentirei umiliato dinnanzi a tutto questo! Ma le famiglie dove c***o sono?. Sono dispiaciuto per tutte quelle persone che lavorano settimane intere su un set cinematografico, su un palcoscenico di un teatro, artisti di strada e perché no qualche youtuber che merita il supporto televisivo.

E invece? La D'Urso pensa all'audience infischiandosene profondamente di fare una m***a a tutti noi del sud e prendendosi gioco di una signora che purtroppo è affetta da qualche disturbo nevrotico. Ma di che stiamo parlando? Ma ce la facciamo?", ha scritto lo spogliarellista.

Vitale è stato ospitato dalla D'Urso

Dopo un anno, John Vitale ha reso pubblico un altro post, questa volta su Instagram, in cui scriveva di essere vicino a Barbara D'Urso e di stimarla come donna. Dopo essere stato ospitato a Pomeriggio 5, prima di partire per l'Honduras, il trentatreenne napoletano aveva scritto: "Dopo qualche anno di digiuno lontano dalla televisione, riprendo la marcia. Grazie alla signora D'Urso per l'ospitalità a Pomeriggio 5. Grande stima, grande donna".

Insomma, forse Vitale ha cambiato nettamente idea nei confronti della conduttrice partenopea a distanza di un anno? Potrebbe essere, ma secondo la Lucarelli è un gesto che "puzza" di poca coerenza.

John Vitale, concorrente dell’isola dei famosi. La coerenza di Salvini e il linguaggio forbito der Faina. Complimenti per le selezioni, sempre brava gente e uomini che rispettano le donne. (in questo caso la D’Urso) https://t.co/nNV4S1dkJ7 pic.twitter.com/q6FZzU2Sm5 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 25 gennaio 2019

Quale sarà il destino di John? Non ci resta che scoprirlo nella puntata de L'Isola dei famosi di domani giovedì 31 gennaio [VIDEO]in prima serata su Canale 5.