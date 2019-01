Annuncio

È un periodo ricco di novità per molti volti noti di Uomini e donne, che negli ultimi giorni sono balzati alle cronache per notizie più o meno positive in merito alle loro relazioni sentimentali. Qualcuno di loro, infatti, ha fatto sapere al pubblico che li segue da tempo di avere posto fine alla loro storia d'amore: è questo, ad esempio, il caso di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani che hanno ufficializzato la loro rottura definitiva attraverso una serie di messaggi su Instagram.

Anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno attraversando un periodo di crisi anche se ad oggi non è possibile parlare della fine dell'amore nato nel programma di Maria De Filippi e diventato più forte con la partecipazione Temptation Island Vip.

E proprio menzionando il reality estivo di Canale 5, una sua ex partecipante ha recentemente annunciato di avere posto fine ad una storia nata negli ultimi mesi. Ma tra le tante brutte notizie, c'è posto anche per qualche piacevole annuncio.

Pietro e Rosa aspettano un bambino

Il Gossip di Uomini e donne di oggi 21 gennaio non può fare a meno di concentrarsi sull'annuncio di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, effettuato nella puntata di ieri di Domenica Live. Alcuni strani messaggi rilasciati dalla coppia negli ultimi giorni, oltre che la decisione di lei di lasciare la casa condivisa con il fidanzato, avevano fatto pensare al peggio, ovvero che anche la loro storia d'amore fosse oramai giunta al capolinea. Ma le motivazioni del loro strano comportamento sono ben diverse e sono state chiarite nel salotto di Barbara d'Urso: Rosa è incinta di tre mesi ed è tornata per qualche tempo dalla mamma perché la gravidanza le sta dando qualche problema e lei preferisce avere l'aiuto della madre in questi primi mesi (caratterizzati da forti nausee).

Niente di grave, comunque, e la coppia ha espresso tutta la propria gioia per una simile notizia, arrivata inaspettata, soprattutto perché la data delle nozze è già stata fissata per il prossimo 7 giugno. Un'altra coppia di Uomini e donne ha recentemente ufficializzato di essere prossima al lieto evento ovvero Clarissa Marchese e Federico Gregucci (anche se in questo caso non c'è ancora una data).

Uomini e donne gossip: Nilufar e Giardano hanno litigato

Curiosità tra il gossip di Uomini e donne continua a destare anche la relazione tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, che stanno attraversando un periodo di crisi. La coppia non pubblica più scatti insieme nei social network da giorni e l'ex tronista recentemente ha dichiarato che sono avvenuti alcuni litigi a causa di vedute diverse su alcune cose. Ci ha tenuto, però, a precisare che la loro relazione non è giunta al termine. Questo il riassunto delle sue parole su Instagram: "Senza entrare nei dettagli privati, nelle motivazioni, per cui una qualsiasi coppia può avere delle discussioni e può litigare, mi trovo costretta a spiegare che stiamo insieme in ogni caso".

Un altro ex personaggio legato all'universo di Maria De Filippi, e più precisamente a Temptation Island, ha ufficializzato la rottura con il suo fidanzato. Si tratta di Lara Rosie Zorzetto, che così ha precisato nel suo profilo: "Io e Leonardo abbiamo chiuso la frequentazione. È giusto che ve lo dica perché mi seguite sempre".