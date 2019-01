Annuncio

Le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai [VIDEO], 'Il Paradiso delle Signore', continuano a sorprendere i telespettatori. Al centro delle trame recenti rimane una tematica, ovvero l'amore. Un esempio lo si trova in Riccardo, che deve sposare Nicoletta. Un ostacolo fa però saltare le nozze dei due prossimi sposi, complicando la situazione all'interno della famiglia Guarnieri, che non ha mai approvato la scelta del figlio di sposare una componente dei Cattaneo.

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che Ludovica racconta di aver fatto l'amore con il giovane Guarnieri, provocando così uno scandalo.

Nicoletta dopo essere stata informata della situazione, lascia l'altare e pone fine al rapporto con Riccardo: la giovane donna si è sentita tradita dal figlio di Umberto. I presenti rimangono attoniti di fronte al comportamento di Nicoletta, mentre il fratello di Marta si affretta a raccontare tutta la situazione al proprietario del Paradiso.

Vittorio organizza un'iniziativa di beneficenza al Paradiso

Riccardo, dal canto suo, ha un confronto con il padre riguardo la sua tossicodipendenza, mentre Luca è contento di rendere noto sui giornali questo mancato matrimonio. Elena e Salvatore devono affrontare nuovi ostacoli, poiché sono costretti a nascondere il loro amore agli occhi dell'allievo della Montemurro. Nel frattempo Vittorio organizza un'iniziativa di beneficenza che si annuncia piena di attese, con la quale riesce ad allietare i clienti contenti della raccolta degli abiti usati.

Umberto e Adelaide si organizzano per fare la "guerra" alla famiglia Cattaneo, chiedendo la pubblicazione di un articolo diffamatorio nei confronti di Nicoletta.

Irene innamorata di Oscar, la grinta di Tina

Riccardo viene a sapere di questa situazione e chiede aiuto a Marta per evitare il peggio [VIDEO], mentre Luciano si prepara per ricattare il rivale. Il padre di Nicoletta costringe Umberto a bloccare la pubblicazione dell'articolo, ottenendo il proprio scopo, mentre Elena e Salvatore sono certi che Aldo abbia assistito al loro bacio. Irene, invece, si dimostra pronta ad aiutare Oscar per riconquistare Clelia sebbene la donna lo faccia solo per l'amore nei confronti dell'uomo. Infine, Tina si distingue per la solita grinta che si rivela fondamentale per parlare ai clienti dell'iniziativa di beneficenza. Attendiamo le prossime anticipazioni.