Grey's Anatomy è il medical drama più famoso della televisione. Anche dopo 15 stagioni continua ad essere la serie dei record, invecchia ma non stanca mai. Ci sono milioni di fan in tutto il mondo che rimpiangono di continuo le prime stagioni, il cast originario e, soprattutto, Derek Shepherd, ma rimangono ugualmente fedeli alla serie e continuano a seguire le vicende di Meredith Grey [VIDEO]. Lo show ha raggiunto negli anni una popolarità tale da diventare un fenomeno culturale. Grey's Anatomy è la serie più vista, più ricercata e più pagata, ma c'è un traguardo che non ha ancora raggiunto: superare i 331 episodi di E.R.

e diventare il medical drama più longevo della tv. Esattamente tra sei episodi lo show che ha costruito l'impero Shondaland raggiungerà il record di E.R. e dall'episodio successivo - il 15x15 - entrerà nella storia come la serie medical più lunga della televisione.

Grey's Anatomy è la serie dei record

La più famosa serie di Shonda Rhimes, quest'anno, si prepara a superare il record di E.R., finita nel 2009 con 15 stagioni e 331 episodi. Manca veramente poco perchè Grey's Anatomy entri nella storia. Tra sei episodi eguaglierà E.R., dopodiché diventerà il medical drama più longevo della televisione. Il record raggiunto è la ciliegina sulla torta visto che la serie ha già vinto su tanti fronti. Grey's Anatomy ha dato vita all'impero milionario di Shonda Rhimes, ha creato personaggi iconici che difficilmente si potranno dimenticare, ha reso Ellen Pompeo, l'interprete di Meredith Grey, l'attrice più pagata della televisione americana. Per il secondo anno consecutivo, la serie è stata lo show più visto sul network ABC con ascolti pari a 6 milioni di spettatori e un rating dell'1.7 nella fascia demografica 18-49.

In Usa il picco dei 7 milioni di spettatori è stato raggiunto con il finale [VIDEO] di metà stagione.

Grey's Anatomy 15 sarà composta da 25 episodi

Erano inizialmente previsti 22 episodi per la 15esima stagione, ma negli ultimi giorni ne sono stati ordinati altri tre che porteranno il totale a 25, come avvenne nella terza stagione. Quella più lunga, fino ad ora, è stata la seconda stagione con 27 episodi. Negli Stati Uniti la programmazione di Grey's Anatomy riprenderà il 17 gennaio con l'episodio 15x09, mentre in Italia andrà in onda dal 25 febbraio su FoxLife. La serie [VIDEO] si prepara a festeggiare il traguardo dei 331 episodi con la messa in onda di un episodio speciale, diretto da Chandra Wilson alias Miranda Bailey e caratterizzato, secondo TvLine, esclusivamente da una sola storyline medica.