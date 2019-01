Advertisement

La prima apparizione di Kate Middleton nel 2019 a Sandringham porta con se un grande interrogativo su una eventuale quarta gravidanza. La duchessa di Cambridge è o non è incinta per la quarta volta? Il dubbio attanaglia i media da alcuni mesi, ma adesso la comunicazione della possibile gravidanza sembra imminente.

Cappotto premaman e rumors di gravidanza

A scatenare i royal watchers più attenti e le ipotesi sulla quarta gravidanza è stato un cappottino di colore blu.

firmato Catherine Walker e indossato proprio ad inizio anno dalla duchessa di Cambridge, durante la sua passeggiata verso la chiesa di St. Mary Magdalene nel Norfolk.

Un cappotto 'riciclato' del valore di 3000 sterline, che Kate aveva già indossato durante una visita in Norvegia nello scorso febbraio, proprio mentre era incinta del piccolo Louis.

Il cappottino appare ben strutturato e sciancrato, ma si notano delle linee più morbide, soprattutto nella zona dei fianchi e dell'addome, rispetto ai soliti cappottini 'raso pelle' utilizzati dalla duchessa. La domanda sul perché Kate abbia dovuto o voluto indossare un cappotto di una taglia più grande rispetto alla sua appare, quindi, un mistero e apre a molte ipotesi. Un portafortuna [VIDEO] simile a quello indossato da Meghan Markle?

Le voci sul quarto royal baby di Kate Middleton

In questo cambio taglia, ci potrebbe essere la semplice scelta di un outfit più ampio al di sotto del quale poter indossare un caldo maglione di lana, per proteggersi dal freddo vento inglese di questi giorni. Altre ipotesi riguardano, invece, un possibile aumento di peso dopo i pranzi e le cene delle feste.

Secondo i rumors più indiscreti, però, la scelta di questo cappotto potrebbe essere stata fatta per nascondere la quarta gravidanza. Le voci circolano da tempo, dentro e fuori Kensington Palace, e l’immagine del cappottino premaman di Kate potrebbe esserne la conferma.

Del resto, anche la cognata Meghan Markle [VIDEO] aveva indossato un cappottino ampio di colore blu scuro e di una taglia più grande durante il matrimonio della principessa Eugenie, appena qualche giorno prima di annunciare al mondo la sua prima gravidanza. L’annuncio di Kate alla famiglia sarebbe atteso per domani, 9 gennaio, nel giorno del suo compleanno. Se la notizia fosse vera, verrebbe poi data conferma ufficiale entro breve tempo. Non ci resta che attendere, quindi, per scoprire se ci sarà un nuovo royal baby in arrivo.