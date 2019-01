Advertisement

Questo nuovo anno è iniziato davvero con il botto [VIDEO]a Uomini e donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi. Proprio ieri, 7 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Durante la puntata, abbiamo potuto vedere un chiaro riavvicinamento tra Gemma e Rocco. La coppia, infatti, ha recuperato durante le feste natalizie [VIDEO] con baci ed effusioni amorose che però non sono andate oltre, per volontà della stessa Galgani.

La puntata di oggi, 8 gennaio 2019, in onda alle ore 14.45 su Canale 5, sarà dedicata proprio al secondo appuntamento del Trono Over. Ad essere protagonista, oggi, sarà proprio Angela che non risparmierà sorprese.

Diretta Uomini e Donne

16.00 La discussione tra i due continua e sembra animarsi ancora di più.

15.38 Finito il ballo, a sedersi sono Noel e Armando. Lei lamenta il fatto che lui sia eccessivamente presente senza poi rimanere coerente. Basti pensare il fatto che l'uomo sembrerebbe non interessato a vederla anche fuori dal programma.

15.36 Gianluca sembra doversi arrendere. Roberta e Andrea ballano insieme.

15.34 Rientra Gianluca in studio e si pone in ginocchio vicino Roberta chiedendole se realmente ha intenzione di chiudere.

15.32 Si parla nuovamente di Andrea e Roberta. L'uomo dichiara di voler conoscere la donna da molto tempo, ma che solo quando ha capito che si stava allontanando da Gianluca si è fatto avanti.

15.27 Secondo l'oponionista Gianni Sperti, entrambi i ragazzi stanno recitando una parte creata ad hoc.

A dare man forte alle affermazioni di Sperti c'è anche Tina. Gianluca esce dallo studio.

15.24 Gianluca si alza dalla sua sedie e giustifica i suoi comportamento, dichiarando di nutrire dei sentimenti nei confronti di Roberta.

15.21 Di nuovo due seduta: una per Andrea ed una per Roberta. La donna, infatti, sta conoscendo due uomini. In molti si chiedono poi di Gianluca e Roberta lamenta dei suoi comportamenti altalenanti.

15.11 A prendere parola è Giovanni che chiede a Maria De Filippi come mai al suo invito di richiesta di contatto, tre donne del parterre non hanno risposto. E' Tina Cipollari a rispondergli: le donne sono troppo giovani.

15.05 Continua il battibecco tra Angela e gli opinionisti Tina e Gianni. Nonostante le critiche, però, Angela rimane se stessa. Prima di alzarsi, saluta Giovanni.

14.58 Lo studio rimane sbalordito quando Maria dice che Angela è uscita con Giovanni. A parlare è subito l'uomo il quale dichiara che gli piace molto. Angela, al contrario, trova un problema nell'età dell'uomo.

15.54 Immediata la risposta di Romano il quale replica che avrebbe dovuto chiedere anche di essere più umile.

14.48 Dopo che nella scorsa puntata, il signor Romano aveva letto una lettera a Babbo Natale criticando la signora, Angela oggi ha scritto la sua lettera a Babbo Natale, o meglio, Aladino della lampada, chiedendo quelli che sono i suoi desideri. Esprime tre desideri: il primo, far crescere negli uomini la coerenza ed insegnare loro a saper corteggiare le donne; il secondo, insegnare loro l'umiltà di rispettare la propria età; terzo, avere nel programma due angeli custodi che insegnino il bene e non il male (con un chiaro riferimento a Tina e Gianni).

14.45 Si inizia subito a parlare con Angela e prima ancora che essa si sieda, iniziano le critiche degli opinionisti di Tina e Gianni, definendola che ha più successo di Chiara Ferragni, stando su tutti i giornali.

Anticipazioni puntata di oggi: Angela ha un nuovo corteggiatore

Dopo aver fatto parlare di lei, Angela creerà nuovi scontri, specialmente con Tina Cipollari. Nel dettaglio, farà il suo ingresso in studio un nuovo corteggiatore per la dama il quale verrà subito "rimandato". Immediate le critiche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, additando la donna di essere solo calcolatrice e superficiale.

In tono provocatorio, infine, entrerà il fratello della Cipollari, fingendosi corteggiatore di Angela.