Annuncio

Annuncio

Timor Steffens è uno dei maestri di Amici 18. Si tratta di un coreografo famoso in tutto il mondo e che, nel corso degli anni, ha collaborato con grandi artisti come Madonna, Beyoncè, Christina Aguilera, Michael Jackson e Whitney Houston. E’ diventato noto in Italia, dopo aver partecipato al talent Dance, Dance, Dance in qualità di giudice, per valutare le performances di alcuni personaggi famosi. Nelle ultime ore, sul web sta circolando un video dove il maestro Timor Steffens appare come mamma l’ha fatto.

Leggi anche Meghan Markle ed Harry starebbero per divorziare, divisi a San Valentino

Sul web un video di Timor Steffens senza veli

Sulla piattaforma online Youtube è comparso un video dove è presente anche il maestro Timor Steffens [VIDEO].

Advertisement

Si tratta di un video che è stato pubblicato più di tre anni fa e che, fino ad ora, era passato del tutto inosservato. Nel video il maestro è in una versione del tutto inedita e anche abbastanza osè.

Timor nel video è alle prese con una doccia ‘piccante’, senza indossare praticamente nulla. Mentre fa la doccia, Steffens, completamente nudo, non perde occasione per ammiccare anche alla telecamera. Un video che farà sicuramente impazzire tutte le sue fan, che hanno già avuto modo di notare la sua evidente avvenenza.

Le polemiche sull'eliminazione di Marco Alimenti

Nelle ultime settimane comunque il maestro Timor Steffens è al centro delle polemiche anche perché ha causato il primo sciopero nella scuola di Amici. I ragazzi, infatti, hanno deciso di protestare dopo che il maestro ha deciso di eliminare Marco Alimenti, senza averlo fatto partecipare alle lezioni. [VIDEO] I ragazzi, dopo questa decisione del professore hanno deciso di ‘ribellarsi’ e di occupare la scuola senza fare esibizioni fino al raggiungimento del loro scopo.

Advertisement

Durante l’ultima puntata, però, sembra che i ragazzi e il maestro siano giunti a un compromesso. Marco la prossima settimana dovrà fare una sfida. Dovrà ballare una coreografia assegnata e insegnata proprio dal professore Steffens. Un’occasione molto importante per Alimenti che potrà impegnarsi e cercare di non abbandonare il suo sogno, ovvero rimanere nella scuola di Amici 18 per imparare e perfezionarsi.

Il maestro la settimana scorsa aveva già proposto la sfida tra Gianmarco Galati e Samuel, che è stata vinta nel corso dell’ultima puntata proprio dal secondo. Insomma non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà a Marco Alimenti. Riuscirà a far cambiare idea al maestro Timor Steffens?