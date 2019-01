Annuncio

Le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 31 gennaio, di Beautiful rivelano che Liam scoprirà di non essere stato l'attentatore di Bill, pertanto, i due si riconcilieranno, finalmente, mentre Steffy convincerà la madre Taylor ad andare in terapia poiché ha bisogno di cure.

Beautiful spoiler: Steffy spiega alla madre che era consenziente quando è andata a letto con Bill Spencer

In questi giorni, i colpi di scena la stanno facendo da padroni [VIDEO]all'interno della soap opera americana Beautiful. Dopo aver scoperto chi è stato l'attentatore di Bill Spencer, tutto è cambiato.

Taylor infatti è ritornata a Los Angeles e, come prima cosa, si è recata a casa di Bill per completare il lavoro. La donna gli ha puntato una pistola ed ha minacciato di ucciderlo.

Dopo poco, però, si è resa conto di ciò che stava facendo, pertanto, ha abbassato l'arma e si è scusata con lo Spencer. I due hanno avuto una discussione molto accesa, durante la quale è emerso che Taylor credeva che l'uomo avesse violentato sua figlia Steffy. Quest'ultima, appreso cosa stesse accadendo, ha raggiunto la madre e le ha spiegato che le cose non sono andate come crede lei. Entrambi, infatti, erano consenzienti. La donna resta naturalmente sconvolta.

Il riavvicinamento tra Bill e Liam e la richiesta di Steffy alla madre Taylor: deve curarsi

Successivamente Bill e Steffy decidono di raggiungere Liam per spiegargli, finalmente, la verità sulla notte del tentato omicidio. Dopo un attimo di titubanza, Liam è ben lieto di apprendere di non essere lui il colpevole. Anche Bill è notevolmente sollevato, dal momento che può ancora fidarsi del figlio.

Per questo motivo, dopo i tanti dissapori, [VIDEO] i due si riconciliano e sembrano pronti a gettarsi tutto l'odio e le rivalità alle spalle.

Steffy, invece, raggiunge la madre Taylor e le spiega che ha bisogno di cure, pertanto, la spinge ad andare in terapia per farsi curare. Nel frattempo sia la ragazza che sua madre hanno implorato Bill Spencer di non andare a denunciare tutto alla polizia. Se lo facesse, infatti, Taylor finirebbe in carcere e questo è un dolore che Steffy non riuscirebbe a sopportare. La ragazza, infatti, sta cercando in tutti i modi di convincere lo Spencer senior a tacere. Cosa deciderà di fare Bill? Acconsentirà alle richieste della donna di cui è innamorato, ma che non lo vuole, oppure deciderà di vendicarsi? Lo scopriremo nelle prossime puntate.