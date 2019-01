Annuncio

La puntata de Il Paradiso delle signore di domani, mercoledì 30 gennaio, sarà incentrata su Agnese, madre di Antonio e Salvatore, pronta a rovinare Elena Montemurro a causa di tutto quello che ha scatenato in famiglia. In casa Amato, infatti, regna il caos: i due fratelli sono in guerra tra loro e il tutto a causa di Elena. Agnese proverà a far perdere alla ragazza anche il lavoro come insegnante ma Aldo, un suo allievo, si opporrà cercando di fare qualcosa per non farla allontanare da scuola.

Agnese vuole che Elena perda il lavoro come insegnante dei figli degli immigrati

Elena e Antonio sono giunti, ormai, al capolinea: dopo che il ragazzo ha scoperto che la sua fidanzata lo ha tradito con suo fratello Salvatore, ha deciso di lasciarla e di rompere anche i rapporti con il fratello.

Agnese, intanto, non riesce a tollerare che i suoi figli siano così in lotta tra loro e riterrà Elena l'unica vera responsabile di tutto questo polverone. La Montemurro, non riuscendo più a sopportare la situazione, decide di lasciare il lavoro al bar [VIDEO], ma questo ad Agnese non basta affatto: la donna vuole rovinare Elena e vuole farle perdere anche il lavoro come insegnante ai figli degli immigrati.

Per tale motivo, nel corso della puntata di mercoledì 30 gennaio, vedremo che la donna chiederà a Salvatore di parlare con Antonio, per chiedergli di convincere Don Ermanno, il nuovo parroco, a licenziare Elena. Cosa deciderà di fare Salvatore? Nel frattempo Aldo, allievo della Montemurro, non vuole che la maestra se ne vada, per questo cercherà in tutti i modi di impedire la realizzazione del piano diabolico di Agnese.

Oscar sempre più vicino a Clelia, mentre Silvia si avvicina a Luciano

Al Paradiso, intanto, il clima continua ad essere molto teso [VIDEO]: Oscar è sempre più vicino a Clelia e questo genera non poche preoccupazioni nella donna e in Luciano. A giovare di questa situazione, però, sembra essere la moglie di Luciano, Silvia. La donna, infatti, vedendo Oscar e Clelia molto vicini decide di riavvicinarsi a suo marito, nella speranza di ricucire il loro rapporto.

Federico e Roberta, invece, sono pronti per la messa in scena. I genitori della ragazza stanno per arrivare in città, pertanto i due giovani devono riuscire a fingere perfettamente la parte dei due fidanzatini modello, passando molto tempo insieme per potersi conoscere a fondo, così da non rischiare di fare brutte figure al momento opportuno.