Fabrizio Corona, famoso per non avere peli sulla lingua, racconta di come ha conosciuto la Provvedi. L'ex re dei paparazzi e la donna si sarebbero conosciuti all'interno della comunità Exodus dopo che Corona fu fatto uscire dal carcere. "Mi portavano ragazze per fare sesso" afferma Corona, e lei era una di loro.

Fabrizio Corona parla di come ha conosciuto Silvia

Fabrizio Corona rivela il particolare nel suo libro Non mi avete fatto niente, appena uscito nelle librerie.

Secondo quanto scritto, il magistrato che seguiva il caso di Corona diede l'opportunità all'ex fotografo di ricevere persone mentre si trovava in comunità. "La mia migliore amica mi portò una serie di ragazze per farmi riavere un'attività sessuale che in carcere avevo perso" afferma Corona, "mi sono sc****o una serie di ragazze mie fan".

Secondo la descrizione di Fabrizio la maggior parte di queste ragazze sono volti conosciuti, come alcune celebrità del piccolo schermo in quanto hanno partecipato ad alcuni show come [VIDEO] l'Isola dei Famosi. Tra loro, però, c'erano anche sue fan, donne che desideravano avere un rapporto sessuale con lui in comunità, "come se fosse una perversione sessuale".

Nella mischia, sempre secondo quanto affermato da Fabrizio, c'erano anche Le Donatella: le cantanti vincitrici del reality show di Mediaset che, a quanto pare, si sarebbero rivolte a lui per essere rilanciate nel mondo dello spettacolo. "Tra le ragazze...ci sono le Donatella" dice Corona, "anche se sono piatte propongo alle due ragazzi di farsi fotografare per Playboy". Fabrizio, nel suo libro, ammette anche di aver compiuto un reato quando alla richiesta di Silvia Provvedi di fermarsi a dormire da lui, lui accetta.

"Così decido di fare sesso con lei, da quel momento facciamo coppia fissa" scrive Corona. La relazione tra i due sarebbe dunque iniziata in questo modo, ma nel frattempo Fabrizio avrebbe avuto anche una serie di amanti come da lui stesso ammesso: Ginevra Rossini, Mariana Rodriguez, Zoe Cristofoli, Patrizia Bonetti, Malena e Taylor Mega.

Chiesto un nuovo arresto per Corona

Nel frattempo la Procura di Milano ha chiesto nuovamente l'arresto per Corona, l'ex agente dei paparazzi andò nel boschetto della droga a Rogoredo il 10 dicembre scorso. In quell'occasione si fece riprendere addirittura fingendo di comprare una dose, quando su di lui pende un divieto [VIDEO] di frequentare tossicodipendenti. Ora sarà la Sorveglianza a decidere se revocare o no l'affidamento terapeutico.