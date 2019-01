Annuncio

Oggi, 11 gennaio 2019 torna su Canale 5 il secondo appuntamento dedicato al Trono Classico con i nostri cinque tronisti: Andrea, Ivan, Luigi, Teresa e Lorenzo.

Protagonisti della puntata odierna saranno i tronisti Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Ma andiamo a scoprire meglio i dettagli [VIDEO] di ciò che accadrà.

Diretta puntata:

15.53 Jennifer continua a borbottare e quasi minaccia di andarsene. Ivan allora non ce la fa più e sollecita la sua decisione.

Jennifer si alza e saluta tutti.

14.44 E' il momento dell'esterna tra Natalia ed Ivan. La ragazza, secondo i gusti di Ivan, è troppo "affettuosa" e lo stuzzica un po' troppo.

14.40 La ragazza rientra in studio e Maria la fa ragionare.

15.36 Jennifer esce dallo studio tra le lacrime. Secondo Tina e Gianni quella della ragazza è una reazione eccessiva.Ivan raggiunge la ragazza dietro le quinte per parlarci.

15.33 Jennifer reagisce molto male al bacio del tronista con la sua "rivale in amore". La ragazza si sente presa in giro da Ivan, soprattutto perché nell'esterna insieme a lei, successiva quella di Sonia, il ragazzo lascia le tazze della colazione in bella vista, ma soprattutto perché hanno fatto colazione in una tazza che hanno acquistato insieme.

15.29 E' il momento adesso di vedere l'esterna tra Sonia ed Ivan: la ragazza gli ha fatto una sorpresa portandogli la colazione. Subito dopo, la coppia si accoccola sul divano e dopo essersi stuzzicati, si baciano tra l'applauso del pubblico.

15.25 Viene mandata l'esterna innanzitutto tra il tronista e Jennifer. I due stanno talmente bene che alla fine del filmato nasce una discussione in studio, in particolare tra Jennifer e Sonia.

15.21 E' il momento di parlare di Ivan e per lui entrano Sonia, Jennifer e Natalia.

15.08 Tempo due minuti che Federica è costretta a rientrare dal momento in cui Andre a Gianni stanno parlando di lei. L'opinionista infatti mette in dubbio se il tronista si lasci influenzare facilmente dagli altri e dal momento.

15.04 Finito il filmato, Andrea e Federica continuano l'accesa discussione e il tronista è deciso ad eliminarla.

14.59 Prima di far entrare Arianna in studio, viene rimandata l'esterna tra Cerioli e Federica. I due hanno una discussione che continua quella iniziata in studio durante l'ultima registrazione.

14.56 Durante l'ultima puntata, Arianna esce dal programma e subito dopo si sfoga con la redazione. Andrea ha avuto modo di vedere la reazione della ragazza

14.52 E' il momento di Andrea Cerioli.

Il tronista incontra la party planner Valeria Marini per dire la propria opinione sulla location. A sorpresa del ragazzo, Marini incontra Giada, sua sorella, per parlare della sua infanzia. La sorella parla della malattia della madre e del rapporto speciale tra fratelli. Andrea si commuove ed emoziona anche il pubblico.

14,49 A sorpresa del pubblico, Teresa elimina Andrew, non sentendosi molto sicura con lui, nonostante il dolore per la scelta.

14.45 Un filmato mostra quanto accaduto durante l'ultima puntata.

Secondo appuntamento Trono Classico: Andrea litiga con Federica

Durante la puntata di oggi dedicata al Trono Classico, la presentatrice Maria De Filippi mostrerà un filmato [VIDEO]dell'esterna tra Andrea e la corteggiatrice Federica.

Tuttavia, l'appuntamento non sembra andare nel migliore dei modi e il ragazzo arriverà a definirla una "coatta". Per questo, tra i due nasce una discussione e al termine del filmato il tronista deciderà di eliminarla dal programma.

Sempre parlando di Andrea Cerioli, un'altra corteggiatrice, Arianna, non si presenterà in studio rimanendo delusa per una sua battuta dell'ultima registrazione. Il tronista, anzichè chieder scusa e riconoscere i suoi errori, andrà su tutte le furie. Fortunatamente, Maria De Filippi saprà calmare la situazione.

Ivan Gonzales e Sonia si scambiano baci passionali

In un altro filmato vedremo poi l'esterna tra Ivan Gonzales e la sua corteggiatrice Sonia. I due staranno talmente bene da arrivare a baciarsi. Ovviamente, tale gesto non sarà affatto preso bene dalle altre corteggiatrici e Jennifer deciderà di lasciare lo studio.