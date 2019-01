Annuncio

Al Paradiso delle signore la situazione è molto tesa. Dopo che le nozze più attese dell'anno, quelle tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo, sono naufragate, le famiglie sono coinvolte in uno scandalo. Umberto, con la complicità della perfida Adelaide, deciderà di diffamare la povera e tradita Nicoletta, nel tentativo di salvaguardare l'integrità e il nome della famiglia Guarnieri.

Spoiler 22 gennaio: la famiglia Guarnieri coinvolta nello scandalo dopo la pubblicazione dell'articolo

A un passo dalle nozze, Ludovica ha confessato a Nicoletta il terribile segreto riguardante il suo promesso sposo.

Riccardo l'ha tradita e per la Cattaneo è stato il caos [VIDEO]. La ragazza, infatti, ha deciso di scappare dalle nozze rifugiandosi tra le braccia di suo padre nel tentativo di trovare un po' di conforto.

Tutti gli invitati sono rimasti, naturalmente, interdetti, senza riuscire a comprendere cosa fosse accaduto realmente. Nel frattempo, Luca Spinelli ha deciso di vendere la notizia di quanto accaduto ad un giornale scandalistico. Nell'episodio di domani, 22 gennaio, vedremo che tale articolo sarà pubblicato e la famiglia Guarnieri sarà coinvolta nello scandalo.

Nel tentativo di salvaguardare l'integrità e il nome della famiglia, allora, Umberto e Adelaide cercheranno un modo per risolvere la questione. I due prenderanno la drastica decisione di colpire la figlia dei Cattaneo. Le due menti diaboliche diffameranno Nicoletta pur di salvare la faccia a Riccardo.

Salvatore ed Elena preoccupati di essere stati scoperti mentre al Paradiso si apre una raccolta

Intanto, in casa di Salvatore ed Antonio regna il caos.

Il primo è sempre più saturo di sensi di colpa per aver baciato Elena, fidanzata del fratello. Per questo motivo, ha deciso di allontanarsi da Milano per un po' di tempo. Al suo rientro, però, accade qualcosa di inaspettato. Aldo, allievo della Montemurro, pare abbia assistito alla scena del bacio, pertanto, Salvatore ed Elena iniziano a temere [VIDEO] che il ragazzino possa raccontare tutto ad Antonio.

Al Paradiso, invece, Vittorio ha organizzato una raccolta di abiti usati per devolverli in beneficenza. Le Veneri, infatti, si cimenteranno in tale nuova operazione con il solito entusiasmo che da sempre le contraddistingue. Ad ogni modo, cosa accadrà alla povera Nicoletta dopo le diffamazioni da parte di Umberto e Adelaide? Lo scopriremo molto presto.