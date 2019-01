Annuncio

Annuncio

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Adrian, la serie animata ideata, elaborata e diretta da Adriano Celentano. La serie evento è stata presentata all'interno di uno show dal vivo, in diretta dal teatro Camploy di Verona. La storia è iniziata con la fuga di prigione di Adrian (Celentano da giovane). La vicenda è ambientata in un periodo in cui il popolo è costretto all'omologazione da una dittatura corrotta. Adrian è solo un orologiaio, ma i suoi forti ideali di libertà e giustizia lo portano a diventare un "guerriero" in lotta contro la violenza, l'omologazione e il consumismo.

Ad affiancarlo l'affascinante Gilda (Claudia Mori da giovane). Nella serie tutti i riferimenti più cari ai fan, tra i quali il quartiere Gluck e tutte le tematiche affrontate dal Molleggiato nelle sue canzoni.

Advertisement

Il risultato è stato quello di un progetto ambizioso e innovativo, grazie alle collaborazioni prestigiose del disegnatore Milo Manara, del premio Oscar Nicola Piovani e dello scrittore Alessandro Baricco.

I commenti sulla prima puntata della serie animata

Adriano Celentano è stato al centro di numerose critiche nelle ultime settimane per colpa dello spot del cartoon, il quale ha provocato non poco caos soprattutto su Twitter. Ad infastidire i telespettatori è il volume con cui viene mandato in onda lo spot che risulta essere troppo alto. Dopo le critiche sullo spot, a giudicare dai commenti sui social, anche la prima puntata di Adrian non ha convinto molto i telespettatori, sia per la storia sia per le tematiche affrontate. Nonostante le critiche, la sentenza di ascolti e share premia la serie animata diretta da Adriano Celentano.

Advertisement

Milioni i telespettatori che hanno seguito il programma, totalizzando uno share del 21,9% nella prima ora della messa in onda, mentre si è assistito ad un leggero calo nelle ore successive. Dati che fanno capire come il pubblico fosse interessato principalmente allo show introduttivo, forse spinti dalla curiosità di capire se Adriano Celentano sarebbe stato presente sul palco.

Una volta concluso il prologo infatti quasi un milione e mezzo di persone hanno cambiato canale. Forse perché non interessati alla serie animata, o forse perché delusi dai pochi minuti di presenza di Celentano sul palco. Anche se per poco la serie animata Adrian ha comunque battuto la fiction La compagnia del cigno di viale Mazzini che ha totalizzato uno share del 21,4%. Nonostante gli ascolti, le aspettative dei telespettatori sono state tuttavia deluse e in molti hanno notato che la prima puntata di Adrian è finita anche prima del previsto [VIDEO]. Vedremo quindi cosa ne sarà delle prossime 8 puntate rimanenti.