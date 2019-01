Annuncio

Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra [VIDEO] che narra le vicende dei protagonisti di un piccolo borgo ambientato nei primi anni del '900 in Spagna. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti in onda a marzo su Canale 5, riguardano Severo Santacruz, interpretato dall'attore spagnolo Chico Garcia, diventato recentemente papà di una splendida bambina. Il latifondista, infatti, deciderà di rimboccarsi le maniche ed aprire una nuova attività dopo essere diventato povero.

Spoiler Il Segreto: Severo è diventato povero

Severo diventerà il protagonista delle prossime puntate de Il Segreto. Il latifondista, infatti, vivrà dei momenti davvero difficili.

Come anticipato, le banche pignoreranno tutto il suo patrimonio [VIDEO] dopo aver salvato gli stipendi di alcuni operai al suo servizio. Dopodiché, Severo confesserà ad Irene di essere in bancarotta. Durante il confronto, rivelerà alla consorte di aver messo da parte alcuni soldi utili per avviare una nuova attività e garantire una certa tranquillità sia a lei che a Carmelito. Dall'altro canto, la Campuzano dimostrerà di appoggiare le idee del latifondista, tanto da organizzare insieme il loro futuro.

Il Segreto, anticipazioni: la nuova attività di Severo

Le trame dei nuovi appuntamenti de Il Segreto, in onda nel mese di marzo su Canale 5, svelano che Severo Santacruz comincerà a guardarsi intorno in cerca di una nuova attività remunerativa. A tal proposito, scoprirà da Meliton e Carmelo Leal (Raul Pena) dell'esistenza di una fattoria a Las Lagunas, in vendita ad un buon prezzo.

Inoltre, lo sceriffo rivelerà che i terreni adiacenti sono estremamente fertili. All'inizio, il marito di Irene Campuzano (Rebeca Sala) sembrerà molto combattuto, se poi non pensasse di coinvolgere Saul nel nuovo progetto.

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che Severo Santacruz (Chico Garcia) chiederà al fidanzato di Julieta (Claudia Galan) di recarsi sui terreni per fare un sopralluogo, visto che ha studiato al progetto di coltivazione sperimentale di Villa Montenegro, ideato dal povero Tristan Castro (Alex Gadea), ucciso da Jacinta nel corso della seconda stagione. Inoltre il padre di Carmelito chiederà a Saul i materiali utili per avviare la produzione di riso. Ma non tutto sarà come sembra, in quanto intorno alla fattoria Los Lagunas aleggia un segreto che porterà nuovo guai a Severo.