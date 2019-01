Annuncio

Torna l'appuntamento con Il Segreto, la telenovella più longeva della storia della tv spagnola. Le trame spagnole dal 21 al 25 gennaio svelano che Elsa aiuterà il dottor Alvaro a rimettersi in sesto dopo essere stato aggredito. Donna Francisca, intanto, sarà contraria ad un possibile ritorno di fiamma tra Maria e Fernando.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa aiuta il dottor Alvaro

Gli spoiler iberici de Il Segreto svelano che il dottor Alvaro continuerà ad avere dei problemi di salute dopo essere stato aggredito da dei brutti ceffi, tanto che Elsa temerà di non essere all'altezza per curarlo.

Per tale ragione quest'ultima gli starà accanto fino al suo risveglio, in quanto intenzionata a sapere i motivi dell'aggressione. La Laguna, a questo punto, scoprirà che il dottor Alvaro è stato malmenato a causa di un debito contratto in Portogallo.

Una tesi che non sarà condivisa dai coniugi Castaneda, tanto da informare Dolores. Proprio quest'ultima sarà rimproverata da Elsa di essere una pettegola.

Isaac, nel frattempo, rivelerà a Matias che il suo matrimonio è già in crisi, mentre Fernando e Maria saranno sempre più complici, al punto che faranno preoccupare la matrona. D'altro canto, Saul e Julieta ultimeranno i preparativi di nozze, grazie all'aiuto di Severo e Carmelo. Proprio questi ultimi veglieranno in modo che il matrimonio venga celebrato senza intoppi. Infine la vendita della birra sarà un totale successo, che i Miranar non potranno recarsi in chiesa per assistere alle nozze tra Saul e Julieta. [VIDEO]

Il Segreto: Francisca contraria alla vicinanza tra Maria e Fernando

Donna Francisca non condividerà l'idea di Maria di essersi recata ad assistere alla celebrazione delle nozze di Julieta [VIDEO] insieme a Fernando.

D'altro canto, il padre di Emilia ammonirà la consorte a non mettere i bastoni tra le ruote al Mesia e sua nipote. Proprio quest'ultima sarà felice dell'arrivo di Roberto Sanchez a Puente Viejo.

Isaac, nel frattempo, rivelerà a Matias di non vedere di buon occhio Alvaro, tanto che fra i due nascerà un violentissimo litigio nella piazzetta del borgo iberico. Quest'ultimo, a questo punto, si recherà da Elsa per informarla di avere avuto un chiarimento di idee con il falegname. In questa occasione, la Laguna gli regalerà dei soldi per pagare il debito contratto con gli usurai. Un gesto che lascerà senza parole il medico, che non saprà se accettare la proposta del sindaco a rimanere nel borgo come medico condotto. Infine la moglie confiderà ad Adela che Anacleto desidera vederla.