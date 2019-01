Annuncio

Nella nuova puntata di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show di Canale 5 andato in onda nel pomeriggio di sabato 19 gennaio, sono state trasmesse le immagini della messa in discussione e della conseguente eliminazione dell'allievo di danza Marco Alimenti, il quale è stato sospeso dal talent-show per il volere di Timor Steffens.

Veronica Peparini insorge contro Timor Steffens: 'Da insegnante mi prendo l'incarico di preparare Marco'

Il nuovo appuntamento televisivo di 'Amici di Maria De Filippi' ha visto il ballerino Marco Alimenti essere sospeso dalla scuola più amata dagli italiani, per il volere del neo-insegnate di danza, Timor Steffens, il quale ad 'Amici 18' è subentrato al posto dell'insegnante storico del talent-show di Canale 5, Garrison Rochelle.

Nel corso della nuova puntata di 'Amici 18', Timor ha espresso la volontà di eliminare dal talent l'allievo Marco, attenendosi a quanto gli viene consentito nel regolamento della scuola, ovvero della facoltà di poter mettere in discussione le competenze degli allievi.

Da regolamento, ciascun insegnante può chiedere l'eliminazione di un allievo e ciascun allievo messo in discussione può risponderne avvalendosi dell'ausilio di un insegnante che lo supporti didatticamente e lo prepari.

''Voglio parlare con calma, sennò mi parte la tachicardia e scoppio. Non sono assolutamente d'accordo con il fatto che non abbia qualità. La cosa che sostengo più di tutte è che noi qui siamo tenuti a fare da insegnanti, facendo gli insegnanti dobbiamo dare la possibilità agli allievi di crescere. Deve avere la possibilità di studiare, è un percorso, farlo studiare, dagli la possibilità. Qui i ragazzi partono in un modo e concludono il percorso in un altro. La cosa che hai detto su Marco è importantissima, 'Marco è versatile', e questo è il suo talento'', è stata la netta risposta destinata da Veronica Peparini al suo collega, Timor Steffens, il quale ha sostenuto in puntata [VIDEO]che ''Marco è versatile, ma non professionista in uno stile''.

Veronica ha deciso di prendersi l'incarico di preparare Marco, affinché Timor possa cambiare idea sul conto dell'allievo eliminato dalla scuola. Le dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati possono essere ascoltate in un video pubblicato sul sito wittytv.

Cosa era accaduto prima dell'eliminazione di Marco

''In questo momento non mi sento di darti una mia coreografia, l'ultima volta hai eseguito 'Work it' e non hai aggiunto niente, nessun ingrediente. Non voglio sprecare così le mie coreografie con te. Non ti voglio dare un lavoro che non sai fare bene'', aveva dichiarato l'insegnante Timor Steffens in sala-prove al suo ''allievo'', Marco Alimenti. ''Io volevo esibirmi in una coreografia 'Jackson Style''', aveva controbattuto Marco al suo maestro. Una richiesta quest'ultima, quella espressa dall'allievo, che era stata categoricamente respinta dal maestro Steffens, ''Michael Jackson? Ma sai cosa mi stai chiedendo?''.

''Non è non dandomi le coreografie che chiedo il modo giusto di mettere alla prova una persona'', aveva controbattuto Marco Alimenti nel corso del daytime, prima di avere un momento di sconforto che ha [VIDEO] visto il ballerino sfogarsi in un pianto liberatorio nella scuola.

Nel corso del daytime settimanale, il ballerino Marco si era rivolto all'insegnante Timor, per chiedergli di poter fare delle lezioni con lui. Un'ulteriore richiesta, quella avanzata dall'allievo, che Timor aveva inizialmente respinto: ''Il problema è la tua danza, non mi parla, è difficile riuscire a cambiare il modo in cui ti muovi'', aveva dichiarato l'insegnante al suo ''allievo''. Dal canto suo, Marco aveva espresso tutto il suo disappunto ai microfoni del talent, dopo aver speso delle lacrime per via di una nuova lezione andata male con Timor, ''Lui non vuole proprio farmi lezione. Penso che mi abbia detto una marea di ca**ate. Questo sta proprio fuori'', aveva sbottato l'allievo al talent-show, prima di essere eliminato dalla scuola.