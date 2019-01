Annuncio

L'Isola dei Famosi 2019 sta per partire con interessanti novità. Dopo le polemiche dello scorso anno legate soprattutto al "canna-gate" che ha visto coinvolto Francesco Monte, la nuova edizione del reality-show si prepara al debutto del 24 gennaio con tante sorprese per il pubblico. Innanzitutto, secondo alcune indiscrezioni diffuse da Davide Maggio, nella trasmissione di Mediaset arriveranno le "polene", ovvero alcuni ex concorrenti pronti a rimettersi in gioco.

Ogni settimana, infatti, all'Isola dei Famosi giungeranno due ex protagonisti del programma, e saranno i naufraghi a decidere, durante l'appuntamento serale del giovedì, chi dovrà rimanere in Honduras e chi invece dovrà tornare a casa.

Tutto ciò fino alla sesta puntata quando le due "polene" rimaste in gara si contenderanno (molto probabilmente al televoto) un posto tra i concorrenti ufficiali, entrando così in gioco a tutti gli effetti per la vittoria finale.

Sembra che i primi due protagonisti delle precedenti edizioni che torneranno sull'isola saranno Francesca Cipriani (naufraga dello scorso anno) e il Divino Otelma che ha partecipato nel 2012.

Isola 14: Alvin sarà il vero inviato

Tra le altre novità dell'Isola dei Famosi ce n'è una piuttosto sorprendente sull'inviato. Ricordiamo che, in un primo momento, proprio Davide Maggio aveva riportato che quasi certamente questo ruolo sarebbe stato ricoperto da Alvin. Successivamente, però, era stato comunicato che la produzione aveva scelto Filippo Nardi. In realtà, durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Alessia Marcuzzi ha svelato l'arcano, dicendo che gli autori hanno ben pensato di fare uno scherzo al cast di questa quattordicesima edizione, facendogli credere che Alvin fosse un loro compagno di viaggio quando, in realtà, non era affatto così.

Infatti il vero corrispondente dall'Honduras sarà proprio il conduttore televisivo e radiofonico che, dunque, avrà il compito di affiancare in diretta dall'America Centrale la conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest'ultima, in studio, sarà coadiuvata dalla due nuove opinioniste [VIDEO], Alda D'Eusanio e Alba Parietti.

Alberto Bonato (vero nome di Alvin) in questi giorni ha agito da "infiltrato" speciale [VIDEO](una sorta di talpa, per intenderci) per scovare fin da subito le prime dinamiche di gioco tra i partecipanti ancor prima che abbia inizio la loro avventura televisiva. I naufraghi, ancora all'oscuro di tutto, scopriranno la verità durante la puntata d'esordio, quando gli verrà rivelato che, di fatto, sono già stati "spiati" ancora prima che cominciasse il reality show. Probabilmente, grazie a questo piccolo escamotage, sarà possibile scoprire fin da subito anche le prime alleanze tra i protagonisti dell'Isola dei Famosi 14.

Durante la conferenza stampa, Filippo Nardi ha ufficialmente passato il testimone ad Alvin, il quale dunque sarà l'inviato del programma sulla sopravvivenza per la terza volta in carriera.