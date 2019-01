Annuncio

Dopo il caso Affi Fella, un nuovo scandalo ha colpito ancora Uomini e donne, questa volta interessante il trono over del dating show di Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, abbiamo scoperto che due dei protagonisti di questa stagione hanno mentito e preso in giro tutti, in primis la conduttrice e la redazione del programma. Stiamo parlando di Armando Incarnato e Noel Formica, i quali avrebbero intrecciato una relazione al di fuori dal programma [VIDEO], tenendo il tutto segreto. [VIDEO] Proprio durante la mesa in onda della puntata, lo stesso Armando ha voluto dire nuovamente la sua sulla questione attraverso una Instagram Stories.

Uomini e Donne puntata del 22 gennaio: Armando svela la tresca con Noel

Nella puntata dedicata al trono over andata in onda oggi pomeriggio su canale 5, è venuto alla luce un nuovo scandalo che ha per protagonisti Armando e Noel: lui era presente in studio e prima del suo ingresso è stato mandato in onda un filmato in cui il cavaliere ha confessato tutta la verità sul suo rapporto con la dama di Pescara.

In particolare Armando ha sottolineato come i due si frequentassero al di fuori della trasmissione, e di come i due si vedessero sia a casa di lui a Napoli che da lei a Pescara. Una vera e propria tresca dato che, entrambi, hanno mantenuto il segreto. Ma non è tutto perché una volta entrato in studio Armando ha rincarato la dose, rivelando che Noel ha una relazione anche con un altro lontano dalle telecamere. Un'accusa a cui la dama non ha potuto controbattere dato che non era presente in puntata.

Armando e Noel gate, lui sui social si sfoga e accusa la Formica

Proprio durante la messa in onda della puntata di Uomini e Donne di oggi 22 gennaio [VIDEO], in cui è emerso il comportamento falso e ambiguo dei due, proprio Armando ha voluto far conoscere di nuovo il suo pensiero attraverso delle Instagram Stories e in cui, riferendosi a Noel, ha scritto 'Tanti silenzi non li meritavi'.

Da quanto emerso anche in puntata, sembra che le colpe siano state fatte ricadere quasi esclusivamente alla donna, rea secondo Incarnato, di aver voluto tenere nascosta la loro frequentazione. Come abbiamo visto però, anche Gianni Sperti non è sembrato convinto della totale innocenza del cavaliere su tutta questa vicenda, che ricorda a molti lo scandalo scoppiato lo scorso settembre con Sara Affi Fella e Nicola Panico.

Non resta che rimanere in attesa per sapere come risponderà Noel Formica alle accuse di Armando, il quale nel frattempo, pare sia tornato a sedersi nel parterre maschile di Uomini e Donne.