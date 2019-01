Annuncio

Annuncio

Saranno 15 i naufraghi pronti per essere lanciati dall'elicottero per dare inizio ufficialmente alla nuova avventura dell'Isola dei Famosi [VIDEO]2019, programma condotto da Alessia Marcuzzi, che dopo lo scandalo di qualche anno fa, vuole riprendersi il ruolo, spesso messo in discussione dai giornali e dalle trasmissioni televisive ricche di opinionisti.

Quando inizia? Conduttrice, opinionisti e inviati

La quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi avrà inizio giovedì 24 gennaio.

Si tratta della quinta conduzione consecutiva per l'ex modella romana. Le nuove opinioniste saranno Alba Parietti e Alda D'Ausiano, annunciate prima sul profilo Instagram della conduttrice e poi confermati nel corso di un'intervista a "Verissimo".

Advertisement

L'inviato che ormai da settimane sembrava essere ufficiale, ovvero l'ex concorrente Filippo Nardi, sembra essere stato sostituito dall'ormai conosciutissimo Alvin, veterano del programma e assente soltanto nell'ultima edizione. Ad Alvin [VIDEO]infatti sarebbe stato assegnato il ruolo di talpa tra i concorrenti; è stato proprio grazie all'atteggiamento di Nardi - che ha finto di essere l'inviato del programma nei giorni che hanno preceduto la partenza dei naufraghi - che Alvin è arrivato in Honduras facendo credere a tutti che sarà un concorrente fra i tanti.

Chi saranno i concorrenti a prendere il via?

I famosi ufficiali a prendere via alla quattordicesima edizione dell'"Isola" saranno 15, ecco chi:

Marina La Rosa: nata a Messina nel 1977, partecipò alla prima edizione del Grande Fratello il quale prese il soprannome di "gatta morta" grazie al potere di seduzione;

Paolo Brosio: giornalista televisivo famoso grazie alla conversione alla Madonna di Medjugorie;

Jo Squillo: cantante e conduttrice televisiva;

Marco Maddaloni: campione di judo;

Viktorija e Virginia Mihajlovic: figlie dell'ex allenatore del Torino;

Aaron Nielsen: modello e figlio dell' attrice Brigitte Nielsen;

Kaspar Capparoni : attore di teatro, tv e cinema ;

Lorenzo Rossi : figlio del cantante Rock, Vasco Rossi;

Mohamed Ghezzal [VIDEO]: procuratore sportivo dell'ex calciatore, ex Parma e Cesena;

Taylor Mega: influencer e ex di Flavio Briatore;

Luca Vismara : cantante ed ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi, "Amici";

Demetra Hampton : attrice e icona degli anni ottanta;

Youma Diakite : ex modella;

Sarah Altobello: sosia di Melania Trump;

Grecia Colmenares : attrice venezuelana di telenovelas;

Riccardo Fogli: ex cantante della famosa band "i pooh";