È ripartito l'appuntamento in prime time su Canale 5 [VIDEO] con L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Ieri sera, infatti, è andata in onda la puntata iniziale dello show dove la conduttrice ha presentato al pubblico il gruppo di naufraghi che nel corso delle prossime settimane ci faranno compagnia con le loro avventure oltre che con le prove da superare. Per coloro che non hanno avuto modo ieri sera di assistere alla prima puntata de L'Isola in diretta potrete sempre rivedere la replica sui canali ufficiali di Mediaset.

Dove vedere la replica della prima puntata del reality show

Nel dettaglio vi segnaliamo che la replica della puntata d'esordio de L'Isola dei famosi sarà disponibile sia in televisione che in streaming sul web in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda la replica televisiva andrà in onda su La5 il prossimo venerdì 25 gennaio alle ore 21.15. Sul web, invece, sarà disponibile in qualsiasi momento sul sito on demand Mediaset [VIDEO] Play dove è stata creata un'intera pagina dedicata alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi con le schede di tutti i concorrenti, le clip e i daytime del Reality Show. Inoltre tutti i contenuti appena citati si potranno vedere anche sui dispositivi mobili grazie ad un'applicazione gratuita da scaricare dal sito stesso.

Gli opinionisti e il cast

La prima puntata ha avuto inizio con la presentazione da parte di Alessia Marcuzzi dei naufraghi in gara quest'anno e delle nuove opinioniste in studio. A differenza dell'anno scorso, infatti, in studio non ci saranno un uomo e una donna nel ruolo di opinionisti ma due volti femminili molto noti della televisione italiana: Alba Parietti e Alda D'Eusanio.

Alvin, svestiti i panni della 'spia', è tornato a ricoprire il ruolo di inviato dall'Honduras. Per quanto riguarda il cast, invece, quest'anno sarà formato da tantissimi personaggi semisconosciuti della televisione italiana. A Cayo Paloma sono sbarcati Virginia e Viktorija Mihajlovic, Abdelkader Ghezzal, Marco Maddaloni, Luca Vismara, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Douglas Meyer Nielsen, Paolo Brosio, Riccardo Fogli, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Taylor Mega, Jo Squillo, Sarah Altobello. Va detto che di tutti i nomi appena elencati solo Jo Squillo non ha partecipato fisicamente alla prima puntata ma si unirà al gruppo nelle prossime settimane a causa di alcuni suoi problemi di famiglia che non gli hanno permesso di lasciare l'Italia in tempo per l'inizio del reality.