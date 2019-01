Annuncio

Annuncio

La partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi sarebbe tutt'altro che compromessa: dopo aver saputo della frattura alla mano che si è procurato in vacanza, infatti, il giovane era stato estromesso dal cast del reality da parte dei medici. Oggi, a poco più di una settimana dal via, Spy fa sapere che il fratello di Belen potrebbe ancora partire per l'Honduras: [VIDEO] a contribuire al recupero lampo del ragazzo, sarebbero degli specialisti contattati da Andrea Iannone, ex cognato dell'aspirante naufrago.

Jeremias all'Isola forse dalla seconda o terza puntata

L'infortunio alla mano nel quale è incappato potrebbe non ostacolare il tenace Jeremias Rodriguez nel realizzare il suo più grande desiderio: partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Advertisement

Se fino a una settimana fa tutti i giornali di Gossip riportavano il divieto di partire che i medici avevano imposto al ragazzo, in queste ore qualcosa potrebbe essere cambiata.

Il numero di Spy, che uscirà il 18 gennaio, infatti, fa sapere che l'argentino è ancora in corsa per un posto nel cast del reality: se riuscirà a recuperare in tempi record la frattura che si è procurato alla mano, il fratello di Belen potrà approdare in Honduras.

Ad aiutare il giovane in questa 'mission impossible', si dice ci sia una persona a lui molto cara: l'ex cognato Andrea Iannone.

Stando a quello che racconta la rivista di gossip, infatti, il pilota di Moto GP avrebbe mobilitato una serie [VIDEO]di specialisti che spesso collaborano con lui, per permettere alla mano di Jeremias di guarire in brevissimo tempo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Spy, inoltre, rivela che il bel Rodriguez avrebbe già tolto il gesso che ha sfoggiato a Verissimo qualche giorno fa, sostituendolo con una fascia elastica che potrebbe accelerare il processo di risanamento del suo braccio.

Sempre sulle pagine del settimanale, si legge che, qualora le condizioni di salute del sudamericano dovessero migliorare in pochissimo tempo, c'è la possibilità che possa sbarcare sulle spiagge honduregne a partire dalla seconda o dalla terza puntata dell'Isola, ovvero a programma iniziato.

Isola 2019: i possibili sostituti di Jeremias

Se, invece, il giovane Rodriguez non dovesse riuscire a recuperare in breve tempo l'infortunio alla mano, Spy fa sapere che due o tre vip sono già pronti a prendere il suo posto nel cast del reality. Nei giorni scorsi sul web è circolata la voce secondo la quale sarebbe stato l'ex tronista Luca Dorigo a sostituire Jeremias all'Isola dei Famosi; la rivista di gossip, però, dà un'altra notizia a riguardo.

Sarebbero l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo, l'ex calciatore Stefano Bettarini e l'ex nuotatore Luca Marin i tre personaggi che il pubblico potrebbe vedere presto in Honduras; se il primo della lista è già stato accostato al format sulla sopravvivenza anche un anno fa, gli altri due pare non abbiano ancora raggiungo un accordo economico con la produzione (soprattutto l'ex marito di Simona Ventura).

Come andrà a finire? Lo scopriremo giovedì, 24 gennaio, quando andrà in onda la prima puntata dell'Isola 2019. In studio ci saranno Alessia Marcuzzi alla conduzione e Alba Parietti e Alda D'Eusanio nel ruolo di opinioniste.