Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate italiane de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 3 all'8 febbraio. In tale periodo, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire da una notizia che è rimasta celata a lungo: Fernando Mesia apprenderà che Maria è viva! Le novità riguarderanno anche il triangolo Isaac, Antolina ed Elsa dopo la scoperta di quest'ultima dell'identità del padre del bambino. Non solo: Julieta prenderà una decisione sorprendente, confermando di essere pronta a tutto pur di scoprire l'identità dell'assassino di Saul.

E se ancora i colpi di scena non fossero abbastanza, arriverà l'ennesima spiacevole notizia nella vita di Carmelo che rischierà di perdere la moglie Adela, colpita alla testa da un colpo d'arma da fuoco.

Di seguito tutti i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto, ricordandovi che continuerà ad andare in onda la domenica pomeriggio e che a partire dalla prossima settimana verrà riproposto anche l'episodio serale su Rete 4 (interrotto il 29 gennaio).

Il Segreto anticipazioni: Adela lotta tra la vita e la morte

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto relative alle trame di inizio febbraio, Basilio sparerà ad Adela un colpo alla testa ma non potrà portare a termine il suo progetto a causa dell'improvviso arrivo di Meliton. Anche se la donna sarà ancora viva, le sue condizioni appariranno subito disperate, tanto da rendere necessario un immediato intervento chirurgico. Carmelo sarà costretto a prendere atto di questa ennesima brutta notizia, meditando vendetta contro la persona che si è macchiata di un simile delitto.

L'operazione verrà eseguita in tempi rapidi ma Adela tarderà a risvegliarsi, facendo pensare al peggio.

Raimundo tirerà un respiro di sollievo scoprendo che Maria e Alfonso stanno bene e si trovano a Parigi. L'uomo però sarà molto preoccupato per le sorti di Maria che non dà notizie da tempo. E proprio un telegramma inviato dalla nipote al locandiere verrà intercettato da Fernando Mesia. Quest'ultimo apprenderà così che l'ex moglie è ancora viva e si dirà molto felice, faticando a trattenere l'entusiasmo. Rivolgerà così il suo interesse a Julieta, promettendo di aiutarla a trovare l'assassino di Saul. E la coppia suggellerà il patto, vivendo insieme dei momenti di passione.

Trame Il Segreto: la fuga di Elsa

La scoperta del padre del bambino che Antolina aspetta sconvolgerà inevitabilmente Elsa. Come riportano le anticipazioni de Il Segreto dal 3 all'8 febbraio, la Laguna resterà per diverse ore chiusa nella sua stanza, fino a quando urlerà al fidanzato tutta la sua rabbia. Alla fine deciderà di andarsene, progettando di lasciare per sempre Puente Viejo.

Sarà Fe a trovarla prima della sua partenza e, insieme a Consuelo, la convincerà a prendersi del tempo prima di partire. Elsa troverà così ospitalità alla locanda e Marcela informerà Antolina di questa novità, confermandole che l'ospite non intaccherà la loro amicizia. Lo scontro tra le due rivali in amore però sarà inevitabile: la Laguna, infatti, tornerà a casa per recuperare i suoi effetti personali e qui si troverà davanti ad Antolina con la quale avrà un durissimo diverbio. La loro amicizia sarà oramai solo un lontano ricordo.