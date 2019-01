Annuncio

La soap opera spagnola Una vita, ogni giorno su Canale 5, tiene incollati più di 2 milioni di telespettatori italiani che seguono assiduamente le vicende dei personaggi che vivono in Via Calle Acacias e non mancano ogni giorno anticipazioni sugli episodi che in Spagna sono già andati in onda su La 1 di TVE. Tra le ultime news iberiche parliamo di Ursula Dicenta, la malvagia serva di Cayetana Sotelo Ruz che, nelle puntate italiane, in questi giorni ha paura che la sua nemica sia viva e teme la figlia Olga [VIDEO].

Dalle anticipazioni iberiche sappiamo che la donna sarà accusata di essersi macchiata dell'ennesimo crimine e verrà arrestata dal commissario Mendez con l'accusa di omicidio ai danni di frate Guillermo.

Ma sarà davvero lei la colpevole?

Una Vita: Ursula è arrestata per omicidio

Vediamo come Ursula Dicenta verrà accusata di omicidio e chi è la vittima. Negli episodi in onda [VIDEO] in Spagna, tutto inizia con padre Telmo che dice a frate Guillermo che il priore Espineira ha minacciato di fare del male a Lucia. Il frate allora decide di andare a parlare col priore. Quest'ultimo gli riferisce cose che riguardano padre Telmo e che ignorava totalmente. Dopodiché torna a calle Acacias, rimprovera Telmo per non avergli nascosto la verità e lo prega di parlare. Le intenzioni di frate Guillermo sono buone perché è convinto che, solo parlando, Telmo potrà ragionare sulla decisione più giusta da prendere. Telmo gli racconta tutta la vicenda che riguarda Samuel, compreso l’omicidio del cocchiere.

Il frate, dopo aver ascoltato il racconto del sacerdote, gli consiglia di fare un viaggio per chiarirsi le idee. Quando Telmo torna scopre con orrore che frate Guillermo è morto, ucciso da una mano sconosciuta. Ursula è l'ultima donna ad aver visto il religioso ed è perciò sospettata e accusata di omicidio. Il commissario Mendez arresta la donna, convinto che sia la colpevole dell'assassinio.

Ursula potrebbe essere innocente dell'omicidio di frate Guillermo

Dopo essere tornato a casa, Telmo trova il cadavere di Frate Guillermo. Il commissario Mendez inizialmente sospetta della domestica Agustina e inizia a interrogare tutte le persone vicine al religioso. Ad un certo punto il poliziotto scopre che il giorno in cui è morto l'uomo ha avuto una discussione minacciosa [VIDEO] con donna Ursula. Dopo una perquisizione nella canonica viene trovata l'arma del delitto tra le cose della donna. La Dicenta viene arrestata con l'accusa di omicidio ma dichiara di essere innocente. E se stavolta fosse vero?