Noel Formica, la bella argentina che siede nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, [VIDEO] ha risposto sui social ad Armando circa le ultime dichiarazioni dell'uomo. Nel corso dell’ultima puntata mandata in onda, Armando Incarnato ha infatti affermato che Noel Formica lo avrebbe costretto a non dire tutta la verità alla redazione, affermando che tra loro non c'era mai stato niente d'importante, nemmeno un bacio. Armando ha invece dichiarato che il loro rapporto era già avanti e che spesso si vedevano passando dei weekend nelle rispettive città.

Armando ha affermato che Noel lo ha costretto a mentire perché, a detta dell’uomo, la donna avrebbe ancora dei rapporti con il suo ex che non le avrebbe concesso di vedersi seriamente con un altro.

Le parole di Armando durante l'ultima puntata mandata in onda sono state queste: “Sì è vero, c'era una storia. Ho avuto delle limitazioni, Noel ha fatto un brutto gioco nei miei confronti. La prima volta che è venuta a Napoli perché aveva un processo l’ho portata a cena e poi ha pernottato a casa mia. All’una di notte è squillato il telefono e secondo me era la persona con cui aveva la causa. Quella persona fa ancora parete della sua vita". Armando ha aggiunto che ha deciso di dire la verità perché stanco di doversi nascondere. Molti credono invece che ciò che lo ha portato a parlare è la voglia di continuare a stare sotto i riflettori, infatti i due avevano insospettito la redazione che aveva deciso di non invitarli più in trasmissione.

Noel Formica replica su Instagram alle parole di Armando

Noel ha affermato che Armando non ha detto la verità [VIDEO], ma che la ha accusata solo per uscirne pulito.

La Formica ha poi aggiunto che presto racconterà la sua versione dei fatti, quindi questo suppone che molto probabilmente sarà presente alla prossima registrazione in maniera da replicare direttamente alle accuse che gli sono state rivolte durante la sua assenza. Noel dopo le ultime dichiarazioni di Armando è stata in qualche modo associata a Sara Affi Fella, molti infatti ritengono che abbia avuto lo stesso atteggiamento irrispettoso nei confronti della redazione del programma. Noel, tuttavia, in questi ultimi giorni si dichiara felice, la sua vita va a gonfie vele sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista familiare. La dama del trono over di Uomini e donne diventa nonna. Il figlio, di soli ventidue anni, è infatti diventato papà. Noel ha subito postato una foto su Instagram, pur non mostrando completamente il volto del nipotino.