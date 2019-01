Annuncio

Pochi giorni fa la ABC ha annunciato che la quindicesima stagione di Grey's Anatomy avrebbe beneficiato di ben tre episodi aggiuntivi. Da quel momento, sono state parecchie le teorie dei fan che hanno invaso i social. La maggior parte dei fan era infatti convinta che il prolungamento sarebbe servito a concludere la serie. In queste ore è invece arrivata la smentita. E' stata proprio la showrunner della serie, Krista Vernoff, a chiarire la motivazione che ha spinto i vertici del network a prendere questa decisione.

Quale? Semplicemente il successo che il telefilm sta ottenendo in termini di ascolti [VIDEO].

Krista Vernoff: 'Quella dei 25 episodi non è stata una mia scelta!'

Un'altra teoria molto accreditata riguardava la volontà della sceneggiatrice della serie di prolungare la stagione semplicemente per aver il tempo di raccontare l'addio ad un personaggio del cast.

Anche questa ipotesi è stata smentita dalla Vernoff che, inizialmente, non avrebbe scelto di portare a 25 episodi totali la stagione. Queste le sue parole: "I fan sono convinti che sia io la responsabile del prolungamento della stagione, questo mi fa sorridere. E ancor di più mi fa sorridere la loro convinzione che abbia chiesto episodi aggiuntivi per aver il tempo di 'uccidere' uno dei miei personaggi. Non è assolutamente così! In realtà sapevo da molto tempo che gli episodi totali della quindicesima stagione sarebbero stati 24 come ogni anno. Poi la ABC ha ordinato un episodio aggiuntivo e prima di dare una risposta ci ho pensato a lungo. Alla fine ho risposto positivamente perchè adoro lo spirito di squadra che si respira sul set di Grey's Anatomy. "

La trama di Grey's Anatomy si arricchirà di un episodio 'Amelia-centrico'

A quel punto la Vernoff ha iniziato a pensare alla trama dei prossimi episodi e a quali storyline aggiungere.

La scelta è ricaduta su uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni: Amelia Shepherd! Ecco cosa ha dichiarato la showrunner: "Avevo già in mente di inserire un episodio speciale, qualcosa che avremmo esaurito nell'arco dei 42 minuti in modo da non diluire troppo la trama. Per esigenze di trama, prima del prolungamento, non sono riuscita a mettere in pratica la mia idea. Adesso invece, sono felicissima di annunciare che presto racconteremo una storia che avrà come protagonista assoluta Amelia Shepherd". Ma cosa ne pensa l'interprete del personaggio? Ecco cosa ha dichiarato Caterina Scorsone, la quale si dice 'cautamente ottimista' nel raccogliere la sfida lanciata dalla Vernoff:

"Sono nel cast di Grey's Anatomy da un po' di tempo, nonostante ciò, dopo aver ascoltato l'idea di Krista Vernoff circa l'episodio dedicato ad Amelia mi sento nervosa. Nervosa ma euforica. L'episodio in questione sarà diretto da Bill D'Elia e, quasi sicuramente, non si svolgerà tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial [VIDEO].

Per il momento posso solo dire che seguiremo l'avventura di Amelia all'interno di un laboratorio di neurochirurgia e che tratteremo l'episodio come se fosse un piccolo film che si concluderà nell'arco dei 42 minuti. Non vedo l'ora!"