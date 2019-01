Annuncio

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è ai nastri di partenza: giovedì 24 gennaio andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del reality affidato ancora una volta alla veterana Alessia Marcuzzi. A circa due settimane dal via, sui social network sono stati ufficializzati i nomi dei membri del cast fisso del format: Filippo Nardi sarà l'inviato dall'Honduras, Alba Parietti e Alda D'Eusanio le opinioniste in studio e Marina La Rosa è la prima concorrente confermata. Jeremias Rodriguez, invece, a Verissimo ha confermato che forse potrà non partire per la frattura alla mano [VIDEO] che si è procurato pochi giorni fa.

Svelata parte del cast dell'Isola 14

Dopo settimane di Gossip e smentite, i profili social ufficiali dell'Isola dei Famosi hanno finalmente regalato al pubblico alcune anticipazioni sul cast della nuova edizione.

Su Instagram, per esempio, tra ieri e oggi sono stati presentati tre protagonisti del reality sulla sopravvivenza che aiuteranno la conduttrice Alessia Marcuzzi.

È stata la stessa padrona di casa, attraverso il suo account personale, a far sapere che saranno Alba Parietti e Alda D'Eusanio le due opinioniste del format di Canale 5 in partenza il 24/01. le presentatrici, dunque, prenderanno il posto che un anno fa è stato occupato esclusivamente da Mara Venier.

Chi sostituirà, invece, Stefano De Martino? Dopo che se ne sono dette e scritte di tutti i colori su chi avrebbe ricoperto il ruolo di inviato dall'Honduras nel 2019, nel primo pomeriggio dell'11 gennaio, finalmente si è saputo che sarà Filippo Nardi a fare da tramite tra i naufraghi e lo studio di Milano.

L'americano, dopo essere stato concorrente nell'annata passata dell'Isola e dopo aver condotto Saranno Isolani, ha accettato una nuova sfida: trasferirsi dall'altra parte del mondo per circa tre mesi, per raccontare il percorso dei Vip nel difficile programma sulla sopravvivenza.

Marina La Rosa parte per l'Honduras, il fratello di Belen no

Un'altra notizia ufficiale sull'Isola 2019 che ha dato Alessia Marcuzzi poche ore fa, è quella che riguarda lo svelamento del primo concorrente del cast; durante la sua partecipazione ad una puntata di Mai Dire Talk, la romana ha confermato che Marina La Rosa sarà una naufraga del reality di Canale 5.

Che l'ex "gatta morta" del GF fosse prossima a partire per l'Honduras, lo sostenevano da tempo i giornali di gossip: il nome della siciliana, infatti, è stato uno dei primi ad essere accostati alla nuova edizione del format sulla sopravvivenza.

Un Vip che era stato scelto per animare i nuovi appuntamenti [VIDEO] dell'Isola dei Famosi, è Jeremias Rodriguez: il fratello di Belen e Cecilia, però, è stato fermato da un brutto infortunio alla mano.

Intervistato in esclusiva a Verissimo, l'argentino ha raccontato di essersi rotto il metatarso durante le vacanze sulla neve, ma di voler tentare il tutto per tutto per recuperare il tempo e non perdere l'occasione di partecipare al programma Mediaset che ha già visto protagoniste le sue due sorelle in passato.

Al momento, i medici hanno proibito al giovane di lanciarsi in un'esperienza difficile come quella dell'Isola, ma se le sue condizioni di salute dovessero migliorare repentinamente, non è detto che il suo sbarco in Honduras non possa avvenire qualche settimana dopo il debutto.