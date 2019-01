Annuncio

Annuncio

Continua senza sosta il successo de "La compagnia del cigno", la Serie TV con protagonisti Anna Valle e Alessio Boni, ambientata al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Stasera, lunedì 14 gennaio, infatti, verrà trasmessa la terza puntata della fiction: andranno in onda il quinto e il sesto episodio della prima stagione intitolati rispettivamente "L'orgoglio di Sara" e "Un'altra possibilità". Se per caso non doveste avere la possibilità di seguire la terza puntata su Rai [VIDEO] 1, potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali della Rai.

Dove vedere la terza puntata de 'La compagnia del cigno'

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della terza puntata della fiction con Anna Valle sarà disponibile sia in televisione che in streaming.

Advertisement

Sul web, infatti, si potrà vedere sul sito on demand Rai Play, dove è presente un'intera pagina dedicata alla fiction e a tutti i suoi protagonisti. Ricordiamo, inoltre, che tutti i video di RaiPlay possono essere visualizzati sia sul pc di casa che sui dispositivi mobili, grazie ad un'app gratuita da scaricare.

Per quanto riguarda la replica televisiva della terza puntata, questa sarà trasmessa su Rai Premium giovedì 17 gennaio alle 00.40 e venerdì 18 gennaio alle 21.20.

Anticipazioni quinto e sesto episodio

Le anticipazioni della terza puntata de "La compagnia del cigno [VIDEO]" ci segnalano che nell'episodio intitolato "L'orgoglio di Sara", quest'ultima deciderà di abbandonare il liceo classico per seguire il liceo del conservatorio, dove sogna di entrare a far parte dell'orchestra. Sogno che si avvererà quando la direttrice e Marioni decideranno di darle un'opportunità per mostrare il suo talento.

Advertisement

I migliori video del giorno

Purtroppo, però, le cose non andranno nel migliore dei modi: la giovane prenderà addirittura in considerazione l'idea di abbandonare il suo sogno. Nel frattempo Matteo si renderà conto, nel corso di una cena, che Barbara non è interessata a lui. Luca continuerà a rimuginare su ciò che è successo alla figlia e seguirà Marioni per fargliela pagare.

Le anticipazioni dell'episodio "Un'altra possibilità" ci suggeriscono che Marioni lascerà l'ospedale con un tutore al braccio e le costole notte. Irene si convincerà che l'incidente intercorso a Marco non sia stato del tutto casuale ma premeditato. Al Conservatorio, Sara dovrà superare una serie di problemi prima di ambientarsi del tutto nell'orchestra. Marioni deciderà di riavvicinarsi ad Irene, dopo aver assistito ad un concerto di Sara. Matteo sarà sempre più geloso di Domenico e Barbara. Nervoso ed arrabbiato, il giovane finirà per reagire in maniera violenta ad una ramanzina dello zio.