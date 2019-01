Annuncio

Nella nuova puntata del people-show 'C'è Posta per te', un programma di Maria De Filippi, quest'ultima ha raccontato agli italiani la storia di una coppia formata da due donne, Debora e Denise, parlando in particolar modo del disappunto manifestato dalla famiglia di Denise nell'appellarsi alla notizia che vedeva le due ragazze in procinto di convolare a nozze. La conduttrice del format è riuscita a far ragionare i genitori e il fratello di Denise, e le due ragazze sono riuscite a sposarsi.

Denise e Debora, una storia turbolenta con un lieto fine

La giovane Denise, prima di presentarsi insieme a Debora nello studio televisivo di 'C'è posta per te', aveva esposto a Maria De Filippi il suo problema, dichiarando che la sua famiglia, e in particolar modo sua madre, non avrebbero presenziato al matrimonio con la sua ragazza, Debora.

Denise e Debora si conobbero nell'ottobre del 2016, quando Denise aveva un ottimo rapporto con la sua famiglia e ad aveva ormai alle spalle una relazione avuta con un ragazzo, durata 8 anni. Denise aveva confidato alla conduttrice di essersi innamorata di Debora e di non averlo rivelato inizialmente alla sua famiglia. E in un giorno nel mese di dicembre la giovane Deny decise di scrivere un messaggio a sua madre, per fare il suo coming-out.

''Mamma io amo una donna'', è il contenuto dell'SMS che Denise inviò a sua madre, nella speranza che quest'ultima avrebbe compreso e accettato il suo sentimento. Nel corso della puntata di sabato, Maria De Filippi ha dichiarato che Denise le aveva raccontato di essere stata insultata dalla sua famiglia, dopo aver appreso del suo legame con Debora. I familiari di Denise erano convinti che la ragazza fosse plagiata da Debora, motivo per il quale Deny decise ad un certo punto di lasciare la sua Debora, una separazione che non ebbe lunga durata. [VIDEO] Denise rivide ben presto Debora e lo rivelò a suo padre.

''Se vuoi questo, per noi non sei più nostra figlia, vattene di casa'', fu la reazione del padre rivolgendosi alla figlia, Denise. Le 2 ragazze, vista l'opposizione avanzata da parte della famiglia di Denise alla loro unione, decisero di trasferirsi a Milano e di lavorare in una gelateria.

Denise, prima di apparire nella nuova puntata di 'C'è posta per te', aveva recentemente comunicato alla sua famiglia la volontà di convolare a nozze con Debora, un traguardo che la famiglia della giovane aveva deciso di non condividere con la ragazza. Motivo per il quale, la giovane Deny, ad un certo punto, si è decisa a parlare ai suoi genitori e a suo fratello attraverso 'C'è posta per te'. Nella puntata andata in onda sabato, i familiari della ragazza si sono inizialmente rifiutati di accettare che Denise si unisse in matrimonio [VIDEO] con Debora, ma alla fine Maria De Filippi è riuscita a fare da paciere tra la famiglia di Denise e Debora e tra la famiglia di Deny e la ragazza di quest'ultima, Debora.

Le due ragazze sono riuscite a coronare il loro sogno, quello di unirsi in matrimonio a Siracusa e in presenza della famiglia di Denise al completo.