Annuncio

Annuncio

Francesco Chiofalo, che di professione personal trainer, è uscito da poche ore dalla sala operatoria dove ha subito un delicato intervento di rimozione del tumore. I suoi fan, in apprensione da quando è entrato in ospedale, ora potranno tirare un sospiro di sollievo: l'intervento è riuscito.

Francesco Chiofalo, l'operazione al cervello è andata a buon fine

L'ospedale San Camillo di Roma, tramite il suo ufficio stampa, ha fatto sapere che l'operazione ha avuto esito positivo.

Il quotidiano Fanpage ha telefonato alla struttura ospedaliera per sapere ulteriori dettagli. L'ospedale ha risposto che Francesco Chiofalo è stato operato nella mattina di ieri dal dott.

Advertisement

Alberto Delitala, primario di neurochirurgia. Come da prassi, però, la prognosi non verrà sciolta prima delle 24 ore. Una volta terminato l'intervento, l'ex concorrente di Temptation Island è stato portato nel reparto di terapia intensiva [VIDEO] per il decorso del post intervento. La madre del personal trainer, gli amici e la ragazza hanno atteso l'esito dell'operazione in clinica. Uno dei migliori amici di Francesco ha deciso di postare su Instagram la sua testimonianza, confermando così il buon esito dell'operazione chirurgica. Il tumore di Francesco Chiofalo era un meningioma, una forma tumorale benigna; l'operazione chirurgica, vista la posizione del tumore, ha tardato molto. E' iniziata alle 9 di mattina, ma Francesco è uscito dalla sala operatoria alle 18. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Francesco aveva dichiarato di avere molta paura.

Advertisement

Nel breve video ha ringraziato la sua famiglia e, poi, ha ringraziato tutti i suoi fan per l'affetto dimostrato. Per il personal trainer, prima dell'intervento, è arrivato anche un messaggio affettuoso da parte della redazione di Uomini e donne.

L'ultimo video di Francesco Chiofalo

Prima di entrare in sala operatoria Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, ha detto ai suoi fan: 'Spero che questa non sia l'ultima volta che vedrete il mio faccione [VIDEO], spero di guardare questo video domani e riderci sopra come si fa con un vecchio ricordo. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia'. Negli ultimi tempi l'attività dell'ex concorrente di Temptation Island sui social era diminuita, segno di volere trascorrere il periodo pre operatorio circondato solo da persone a lui care. Nonostante la sua assenza, però, i fan si sono fatti sentire ugualmente, inviandogli moltissimi messaggi di conforto e speranza.