La scuola di Amici 18 si è resa protagonista della prima occupazione nella storia del programma [VIDEO]. In passato ci sono state, certo, numerose proteste da parte degli allievi nei confronti dei vari professori, prima fra tutte Alessandra Celentano. Mai prima d'ora gli allievi avevano deciso di incrociare le braccia, rifiutandosi di lavorare con colui che ha dato origine alla loro ribellione, destinata a tenere banco da qui in avanti. Il motivo della contesa è stata la decisione di Timor Steffens di eliminare il ballerino Marco Alimenti.

Fin qui, niente di strano, dato che il meccanismo del talent show da sempre prevede che gli allievi debbano uscire dalla scuola. Il problema è che il professore è giunto a questa conclusione senza neppure aver valutato il ragazzo, limitandosi a dire di non voler lavorare insieme a lui.

Ecco perché, ad esclusione della primissima lezione iniziale, non ha mai collaborato con lui in sala prove. Decisione che gli altri allievi hanno ritenuto assolutamente insensata.

I ragazzi di Amici occupano la scuola

L'eliminazione di Marco Alimenti [VIDEO]da parte del professore Timor Steffens non è andata giù agli altri allievi della scuola di Amici 18, che hanno ritenuto tale provvedimento assolutamente ingiusto. Per questo motivo hanno deciso di protestare, occupando la scuola e tappezzando l'aula con varie scritte che hanno fatto emergere tutta la loro contrarietà. Frasi come '#fammistudiare' (riportata anche in una maglietta da loro indossata), 'Diritto allo studio', 'Let me grow, change e be myself'. L'obiettivo della protesta, che sicuramente verrà chiarito nel daytime di oggi 21 gennaio su Canale 5, è di dare un'altra opportunità a Marco, permettendogli di rientrare nella scuola di Maria De Filippi.

Non chiedono certo che il ragazzo possa proseguire la sua avventura televisiva senza merito, ma che quanto meno possa effettuare delle lezioni con il professore Steffens per almeno una settimana, prima di essere giudicato definitivamente ed eliminato, se ritenuto non all'altezza. Per raggiungere il loro risultato, gli allievi della scuola potrebbero rifiutarsi di prepararsi alle prossime esibizioni, accettando di collaborare solamente con i professori che si sono espressi favorevolmente per la loro causa.

La richiesta dei ragazzi di Amici

Gli allievi di Amici 18 hanno occupato la scuola, chiedendo maggiore giustizia nei confronti di Marco Alimenti, eliminato senza neppure avere avuto la possibilità di prepararsi con Timor Steffens. Stando a quanto trapela dal quotidiano Il Messaggero, la richiesta dei ragazzi è che l'esclusione avvenga solo dopo una settimana di prove con l'insegnante, nella speranza che la regola venga confermata anche nelle edizioni future. Il desiderio dei ragazzi è che nessuno venga escluso per un parere personale e che, quanto meno, possa avere una piccola possibilità di crescere e farsi conoscere.

Al momento, non è noto come si sia evoluta la vicenda e i profili Instagram dei vari ragazzi non sembrano concedere spazio a questa forma di protesta, unica nella storia del programma. Dovremo, quindi, attendere i daytime su Canale 5 e Real Time per saperne di più.