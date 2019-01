Annuncio

Tra i protagonisti più amati della televisione degli anni '90-2000 vi è sicuramente Tonio Cartonio, alias Danilo Bertazzi, che per svariati anni è stato protagonista del programma cult per bambini La Melevisione, in onda tutti i pomeriggi su Raitre. In questi giorni si festeggia proprio il ventennale di questa storica trasmissione che ha segnato la vita di milioni di giovani spettatori che tutti i giorni si collegavano per seguire le vicende dei protagonisti del mitico fantabosco.

E, a distanza di anni, Tonio Cartonio è tornato a parlare della sua vita, facendo coming out circa la sua sessualità. [VIDEO]

Il ritorno di Tonio Cartonio che fa coming out

In una recente intervista che ha rilasciato alle pagine de Il Fatto Quotidiano, Danilo Bertazzi ha per prima cosa fatto chiarezza sulla fake news uscita in rete un paio di anni fa, secondo la quale Tonio Cartonio della Melevisione fosse morto in seguito ad un'overdose.

Una notizia completamente falsa, che tuttavia ha fatto soffrire molto il protagonista della Melevisione, il quale ha ammesso che ancora oggi non conosce il motivo per il quale sia stata messa in giro questa falsa notizia. Danilo non ha nascosto che in un primo momento ha cercato di andare a fondo per scoprire i nomi delle persone che avevano messo in giro questa bugia ma, nonostante la denuncia, non è riuscito a scoprire i nomi dei responsabili.

''Ma quale morto, sono vivo e vegeto'', ha raccontato al Fatto quotidiano, aggiungendo che nel momento in cui è tornato a lavorare dopo questa fake news, in molti avevano addirittura ipotizzato che fosse un suo sosia. Oggi Danilo si divide tra la televisione e il teatro e non esclude che in futuro possa ritornare nuovamente ad essere protagonista sul piccolo schermo nelle vesti di conduttore.

'Sono fidanzato con Roberto', svela Cartonio della Melevisione

In questa intervista, inoltre, Tonio Cartonio si è lasciato andare anche a delle confessioni riguardanti la sua vita privata. E così ha svelato che in questo momento è felicemente fidanzato con il suo compagno Roberto che lo rende una persona felice. Un coming out che arriva a distanza di anni dall'esplosione del fenomeno 'La Melevisione'. Danilo ha inoltre aggiunto che, all'età di 58 anni, [VIDEO]ha imparato a vivere la vita con maggiore leggerezza, con serenità e soprattutto a godersi gli affetti delle persone a lui più care che gli stanno intorno, consapevole che il lavoro nel mondo dello spettacolo è sempre labile.