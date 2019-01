Advertisement

C’è chi per fermarlo aveva bisogno di intervenire con ruvidi tackle. A Belen Rodriguez [VIDEO] sarebbe bastato uno sguardo per stregare il ‘Pocho’ Lavezzi. La show girl avrebbe incrociato l’ex attaccante del Napoli in Uruguay dove ha trascorso qualche giorno di relax in compagnia delle modelle Silvina Luna, Milca Gili, dell’amico Lucas Langelotti e del rugbista Martin Castrogiovanni con il quale ha condotto le ultime due edizioni di Tu si que vales. Un inizio d’anno scoppiettante per l’argentina che, oltre a regalare scatti mozzafiato in costume ai suoi numerosi fan, sembra si sia avvicinata al calciatore secondo quanto riferito dal settimanale Chi.

Il periodico diretto da Alfonso Signorini ha rimarcato che tra i due c’è stata sempre una certa simpatia ma che non hanno mai approfondito la conoscenza in quanto entrambi erano già impegnati.

Il feeling tra la show girl l'ex attaccante del Napoli

Belen Rodriguez ha avuto modo di conoscere Lavezzi quando militava nel Napoli. All’epoca la conduttrice televisiva non era single ed anche l’ex attaccante del Paris Saint Germain, ora all’Hebei China Fortune, era legato sentimentalmente. Dopo aver trascorso i primi giorni dell’anno in Argentina la trentaquattrenne si è spostata in Uruguay con gli amici di infanzia e Castrogiovanni. A Maldonado, località non distante da Punta del Este e nota per le sue incantevoli spiagge, l’incrocio con la comitiva del Pocho. Secondo alcuni rumors tra i due il feeling sarebbe stato immediato e tra sorrisi e sguardi indiscreti si sarebbe accesa la passione. Nei giorni scorsi i media argentini si erano soffermati sull’incontro tra Lavezzi e l’ex compagna Yanina Screpante, dalla quale si è separato otto mesi fa.

L’attaccante ha precisato che con l’ex i rapporti sono buoni e che nella circostanza era in compagnia del figlio Tomas, del nipote Dante e di due amici italiani.

Lavezzi aveva rivisto l'ex a Punta del Este

Al momento né Belen né Lavezzi [VIDEO] hanno confermato le indiscrezioni del settimanale Chi. In uno dei post pubblicati su Instagram la show girl ha sottolineato di essere “piena di energia positiva” e successivamente ha riferito di amare il suo mondo. Da rilevare che in passato la presentatrice è stata legata ad altri noti sportivi. Da Marco Borriello, ex attaccante di Milan e Juventus, al pilota Andrea Iannone. Prima delle festività natalizie si era parlato di un presunto flirt con il cestista Bruno Cerella poi smentito.

Non solo indiscrezioni di cronaca rosa, l’argentina continua a mandare in tilt i suoi fan con sensuali foto in costume da bagno. Nell'ultimo scatto l’ex moglie di Stefano De Martino ha incassato oltre 540 mila like.