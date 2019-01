Annuncio

Una nuova puntata di C'è Posta per te attende i telespettatori sabato 19 gennaio 2019 a partire dalle 21,20 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, si preannuncia più emozionante del solito. Secondo alcune clip che preannunciano ciò che vedremo in onda infatti, si viene a sapere che nello studio di Maria De Filippi farà il suo ingresso una giovane ragazza, la quale convocherà i genitori che l'hanno rifiutata dopo la scoperta del suo legame omosessuale con la sua compagna Deborah.

Una storia che porta alla ribalta anche nel people show della De Filippi un tema molto delicato, quello della lotta all'omofobia. Oltre a ciò siamo in grado di anticipare chi saranno gli ospiti d'eccezione di sabato prossimo, pronti a regalare un sorriso ed a fare una sorpresa ad un loro fan; stiamo parlando della coppia Albano e Romina, nonché di tre fuoriclasse della Juventus [VIDEO].

C'è posta per te: l'amore gay nella puntata del 19 gennaio

Le anticipazioni della seconda puntata di C'è posta per te in onda in prima serata sabato 19 gennaio ci svelano che anche nel people show di Maria De Filippi verrà trattato l'amore omosessuale [VIDEO]. Protagonista di una delle storie infatti, è una giovane ragazza in procinto di sposarsi con la compagna Deborah e rifiutata dai genitori per la sua omosessualità. La giovane come anticipato da alcune clip pubblicate sulle pagine ufficiali del programma, convocherà proprio i genitori nel tentativo di recuperare un rapporto con loro, implorandoli e confessando di come la sua compagna la renda felice. Tutto questo nella speranza che la famiglia cambi idea e la supporti nella sua scelta, accompagnandola il giorno delle nozze.

Non resta quindi che sintonizzarsi su Canale 5 sabato prossimo per scoprire come andrà a finire questa delicata vicenda.

Anticipazioni puntata del 19 gennaio: Albano e Romina ospiti della De Filippi

La scelta di portare a C'è posta per te la storia della ragazza omosessuale fa sì che anche il programma di Maria De Filippi si schieri nella lotta contro l'omofobia, sfruttando l'ampio seguito di pubblico. Ricordiamo infatti che la prima puntata di questo 2019 ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, raggiungendo quasi i sei milioni di telespettatori. Record che potrebbe essere superato con la messa in onda della seconda puntata di sabato 19 gennaio, in cui sono attesi come ospiti d'eccezione Albano Carrisi e Romina Power, il duo storico della canzone italiana molto amato dal pubblico. Dalle anticipazioni veniamo a sapere che faranno parte della puntata anche tre fuoriclasse della Juventus, Chielllini, Barzagli e Bonucci, pronti a regalare un sorriso a qualche loro fan.

Per scoprire tutto ciò che accadrà a C'è posta per te nella seconda puntata, non resta che attendere sabato 19 gennaio e sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21,20 circa.