Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni spagnole delle puntate che noi, a causa della programmazione italiana, vedremo tra più di un anno, svelano che finalmente la figlia di Trini e Ramon verrà alla luce. Purtroppo però in mezzo a non poche difficoltà.

Anticipazioni Una Vita: Trini si sente male in gravidanza

La gravidanza della moglie di Ramon non andrà bene come si sperava: nonostante gli svenimenti dei primi mesi si fossero risolti, la Palacios inizierà ad accusare dolori e gravi malesseri e sarà sempre più vicina al parto.

Portata in ospedale per accertare le cause dei suoi disturbi, Trini dovrà essere ricoverata d'urgenza per essere immediatamente sottoposta ad un parto cesareo [VIDEO], utile per salvare la sua vita e quella del bambino.

Advertisement

Tale procedura però non era molto diffusa nell'epoca in cui la soap è ambientata (1903): i rischi, per tale ragione, saranno davvero tanti.

Malgrado questo, però, tutto andrà per il verso giusto e Trini e Ramon potranno godere del loro primo figlio insieme. Il nascituro si scoprirà essere una bambina che verrà battezzata Milagros per via dell'eccezionalità del modo in cui verrà alla luce, perfettamente sana. Per l'amata coppia della telenovela iberica le difficoltà non saranno finite e avranno a che fare con l'amica di sempre Celia.

Celia diventa morbosa con Milagros

La moglie di Felipe sarà sempre vicina a Trini durante la gravidanza e non potrà mancare neppure nel momento del parto: ciò che sconvolgerà però sia la donna che Ramon sarà il comportamento di Celia dopo la nascita di Milagros.

Advertisement

I migliori video del giorno

La Alvarez Hermoso, appena ripresasi dall'aborto, si attaccherà in maniera morbosa alla figlia dell'amica al punto da non volersene separare mai in nessun momento. Questo naturalmente insospettirà Trini, al punto da farle pensare che la salute mentale di Celia sia stata compromessa dalla perdita del figlio esattamente come accadde dopo il trauma della separazione da Inocencia.

La coppia formata da Trini e Ramon arriverà addirittura a preoccuparsi che Celia possa mettere a repentaglio l'incolumità della bambina? È ancora tutto da vedere perché le puntate sono ancora in corso in Spagna. Intanto ciò che sappiamo con certezza è che sia Maria Luisa sia suo fratello Antonito (che non lascerà la soap) saranno estremamente felici di questo nuovo nato e questo sarà un motivo per riconciliarsi e abbandonare i dissapori trascorsi. Buone notizie [VIDEO] quindi finalmente ad Acacias.