Stasera alle 21,20 andrà in onda su Rai Due il penultimo appuntamento con le repliche della prima stagione de La porta rossa [VIDEO], la Serie TV di successo ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. La trama è un mix di generi: poliziesco, noir e fantasy. Il protagonista é il commissario Leonardo Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, ucciso da un misterioso assassino e divenuto un fantasma che deve risolvere delle questioni in sospeso: scoprire chi l'ha ucciso e proteggere la moglie Anna, nei cui panni troviamo Gabriella Pession. Come è già stato anticipato, le repliche [VIDEO]precedono il debutto della seconda stagione inedita, previsto il 13 febbraio, sempre in prima serata sulla seconda rete Rai.

Stasera saranno riproposti il nono e il decimo episodio. La scorsa settimana la puntata è finita con Cagliostro convinto che l'uomo che cercava non fosse Lorenzi, quindi Anna è ancora in pericolo.

Intanto Vanessa è stata messa in guardia dalla madre: vivi e morti non devono interagire, perchè i fantasmi, alla lunga, possono essere pericolosi.

La porta rossa, nono episodio: Vanessa confessa a Filippo i suoi poteri da sensitiva

Nella replica del nono episodio, Helena dice ad Anna (Pession) di aver chiamato Leonardo (Guanciale) [VIDEO] il giorno della sua morte e di avergli passato un'informazione su dove rintracciare il Messicano. Il complice di quest'ultimo, Michele Rizzo, prima di essere arrestato, si libera della sua agenda. Cagliostro la fa poi recuperare a Vanessa e recapitare ad Anna che legge tutti i dettagli delle vendite di droga di Rizzo e del Messicano. Filippo è innamorato di Vanessa e le chiede spiegazioni su Raffaele. Lei gli confessa di essere una sensitiva, ma lui non le crede.

Anna si fa aiutare da Stella e Paoletto e i due incrociano le telefonate del Messicano con quelle di Ambra, la ragazza morta per la Red.

La porta rossa, decimo episodio: Cagliostro sospetta di Piras

Nella replica del decimo episodio [VIDEO], Leonardo suggerisce ad Eleonora di tenere Vanessa lontano da Raffaele, perchè è meglio non fidarsi del ragazzo. Stella e Paoletto scoprono che Vanessa è la ragazza che ha consegnato l'agenda di Rizzo in questura. Intanto Leonardo al cimitero incontra il fantasma Jonas che gli rivela e gli fa vedere di essere in coma. Vanessa fa pace con Filippo, mentre Paoletto e Stella si riavvicinano. Raffaele Gherardi sparisce e la madre ne denucia la scomparsa. Intanto Leonardo comincia a sospettare di Piras perchè vede nel suo computer delle foto che lui gli ha scattato la notte in cui è morto e ciò significa che era lì prima che lo uccidessero.