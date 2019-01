Annuncio

Visto il grande successo della prima serie de “L’amica Geniale“ tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, è stata confermata la messa in onda della seconda serie che avrà come titolo “Storia del nuovo cognome”. Il titolo è stato tratto dal secondo dei quattro romanzi di Elena Ferrante [VIDEO] dal quale verrà tratta anche l'ispirazione per la stesura degli episodi della seconda serie. La prima serie, raccontata nel dettaglio grazie alla straordinaria bravura degli attori che hanno interpretato in maniera impeccabile i loro ruoli e grazie all’attenzione rivolta a tutti i particolari, ha avuto un successo strepitoso sia in Italia che all’estero. È stato questo il motivo per cui i produttori hanno deciso di continuare e di raccontare la storia proprio come per i romanzi della Ferrante.

L’Amica Geniale

La serie ha avuto come argomento principale la storia di un’amicizia contrastata e a tratti ambigua che fin dall’esordio teneva unite le due protagoniste, Elena e Lila [VIDEO], impegnate a vivere la loro vita in maniera diversa ma senza mai spezzare il loro profondo legame.

Nella seconda Serie, si continuerà a parlare del prosieguo della vita delle due protagoniste e di come evolverà la vita matrimoniale di Lila, delusa al culmine della prima serie, da Stefano suo marito, proprio nel giorno del suo matrimonio. La storia ripartirà esattamente da dove si è interrotta. Vedremo Elena continuare a studiare e diventare sempre più brava e Lila sempre più attaccata al potere e desiderosa di vendetta nei confronti di suo marito.

I casting

Il 25 e il 26 gennaio 2019 si terranno i casting per reclutare le comparse per le scene della seconda serie de “L’amica geniale”. I provini verranno fatti presso l’Auchan di Giugliano a Napoli dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Saranno non più di mille le persone che verranno visionate dallo staff addetto. In particolare si ricercano bambini con un età compresa tra i sei e i dodici anni, accompagnati da uno dei genitori e adulti dalla maggiore età fino a 75 anni.

Tutti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. Potranno partecipare ai provini solo le persone che non hanno mai avuto contatti con la produzione e che non hanno partecipato come comparsa nella prima serie. Si ricercano solo persone senza tatuaggi e disposte a cambiare il loro look per esigenze di scena. Le donne non dovranno superare la taglia 48 e gli uomini la 52 per esigenze interne di guardaroba.