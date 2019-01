Annuncio

I fedeli telespettatori di Canale 5 sono in trepidante attesa in vista della messa in onda della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il reality-show made in Honduras verrà condotto nuovamente dall'inarrestabile Alessia Marcuzzi, la quale verrà affiancata in studio da due new entry femminili e da un inviato speciale che ha coperto il ruolo di naufrago nella tredicesima edizione del format. La pagina Instagram del reality ha confermato che l'ex-gieffina Marina La Rosa è ufficialmente nel cast dei naufraghi della nuova Isola.

L'Isola 14: tutte le novità del reality-show honduregno

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete le prime novità apportate dall'imminente nuova edizione del reality-show, L'Isola Dei Famosi.

Ebbene sì, sul profilo ufficiale Instagram del noto format di Canale 5 sono stati pubblicati alcuni post che svelano i primi segreti del programma made in Honduras. Sulla summenzionata pagina social, la produzione de L'Isola Dei Famosi, il reality che nel 2019 giunge alla sua quattordicesima edizione consecutiva, ha fatto sapere che ad affiancare in studio Alessia Marcuzzi, alla conduzione del format, vi saranno due donne, Alba Parietti ed Alda D'Eusanio, le quali copriranno entrambe il ruolo di opinionista del programma del Biscione. ''Sono felice di presentarvi le mie donne de L'Isola Dei Famosi 2019, Alba ed Alda, e con me facciamo le 3 A, che poi A.A.A. fa anche un po' ridere [VIDEO]'', queste ultime sono le dichiarazioni rilasciate per iscritto da Alessia Marcuzzi nel 'repost' condiviso dalla pagina Instagram de L'Isola 14.

Diverse ore fa, la pagina de L'Isola ha reso noto il volto della prima naufraga che concorrerà insieme ad altri alla vittoria del montepremi finale del gioco dell'Honduras: ebbene, l'ex-gieffina, Marina La Rosa, è in procinto di partire per l'Honduras, per coprire il ruolo di naufraga del format dei famosi. [VIDEO]

Nella giornata di venerdì 11 gennaio, L'Isola Dei Famosi ha aggiunto che l'ex-naufrago, concorrente a L'Isola Dei Famosi 2018 insieme a Francesco Monte ed altri, coprirà per la prima volta il ruolo di inviato speciale del gioco honduregno, una notizia quest'ultima che ha letteralmente sorpreso molti internauti. ''Naufrago, conduttore di 'Saranno isolani', adesso inviato de L'Isola Dei Famosi' Benvenuto a bordo, Filippo Nardi'', è il messaggio lanciato dalla produzione del noto reality-show di Canale 5.