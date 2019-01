Annuncio

Luigi Mastroianni finisce in ospedale. E' questa l'ultima notizia che riguarda l'attuale tronista in carica di Uomini e donne, il quale ieri mattina è stato avvistato da un gruppo di fan e spettatori del programma di Maria De Filippi, all'interno dell'ospedale di Catania con delle stampelle. La notizia ha subito fatto il giro del web e della rete e in moltissimi si sono chiesti cosa ci facesse il tronista in ospedale e soprattutto il motivo. A fare un po' di chiarezza è stato 'Il Vicolo delle news', che ha riportato la notizia dell'operazione cui si è sottoposto Luigi in queste ore. [VIDEO]

Il tronista Luigi Mastroianni ha subito una piccola operazione

Il Vicolo delle News ha fatto sapere che Luigi Mastroianni ieri mattina usciva dal reparto di ortopedia e come vi dicevamo è stato avvistato da un gruppo di fan con delle stampelle e in compagnia di due amici che lo aiutavano.

Il tronista di Uomini e donne avrebbe subito un piccolo intervento, quindi è stato operato, ma per fortuna non sarebbe nulla di grave, al punto che Luigi potrebbe già camminare sulle sue stesse gambe, anche se aiutato dalle stampelle.

I fan del tronista siciliano, quindi, possono stare tranquilli, perché tornerà in studio a Uomini e donne per le nuove registrazioni del trono classico che vedremo in onda già questa settimana su Canale 5, le quali si preannunciano ricche di colpi di scena per lui e per le sue corteggiatrici.

Gossip U&D, manca poco alla scelta finale di Luigi Mastroianni

In attesa della pronta guarigione, Luigi si prepara anche al rush finale in studio a Uomini e donne. Ormai, infatti, non dovrebbe mancare tantissimo alla fine del suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi. Dopo la cocente delusione che gli è stata inflitta da Sara Affi Fella [VIDEO], per Luigi è giunto il momento di voltare pagina e di andare avanti.

La sua scelta finale, però, a differenza di quanto è accaduto con Andrea Cerioli, dovrebbe essere registrata all'interno della villa e curata nei dettagli da Valeria Marini, che quest'anno è la special guest della trasmissione e si occuperà proprio di fare in modo che tutto vada nel migliore dei modi, dalla scelta degli abiti di tronisti e corteggiatori ai preparativi per la festa di fidanzamento.

Riuscirà Luigi a coronare il suo sogno d'amore e a vivere questa storia lontano da scandali e polemiche varie? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.