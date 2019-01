Annuncio

Annuncio

Ieri, mercoledì 9 gennaio, il personal trainer ed ex concorrente del programma Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha subito un intervento per asportare un tumore benigno al cervello [VIDEO]. La famiglia e l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo di Roma - contattato dalla rivista Fanpage - hanno subito rassicurato i fan del personal trainer che l'operazione è riuscita perfettamente, lasciando sperare in un pronto recupero di Francesco Chiofalo.

L'intervento chirurgico è durato diverse ore [VIDEO] - Chiofalo è entrato in sala operatoria alle ore 9 e ne è uscito alle ore 18 - e la famiglia ha fatto sapere a tutti i fan che, appena ottenuto notizie, avrebbero informato tutti tramite il profilo Instagram di Francesco.

Fortunatamente la notizia tanto attesa è giunta alle ore 18 in base alla quale l'ex concorrente di Temptation Island stava già riprendendo conoscenza. Numerosissimi sono stati i messaggi di conforto che i fan del personal trainer hanno inviato sui suoi profili social, per fargli sentire tutto il loro affetto e sostegno in questo momento così delicato.

Advertisement

Dopo l'intervento, Francesco Chiofalo è stato trasportato nel reparto di terapia intensiva per ricevere tutte le cure necessarie a tenere sotto controllo il suo stato di salute. Sicuramente questo sarà un periodo molto difficile durante il quale il personal trainer dovrà riposare moltissimo per recuperare tutte le energie e riprendersi. L'importante, però, è che tutto sia andato per il meglio.

Polemiche sulla sua ex fidanzata

D'altronde non potevano mancare le polemiche dovute a un commento scritto sui social dalla sua ex fidanzata, Selvaggia Roma, nel quale aveva espresso il suo giudizio in merito alla decisione di Francesco Chiofalo di condividere con i fan la notizia della sua operazione. Selvaggia - anche lei protagonista di Temptation Island con il personal trainer - ha dichiarato che, al suo posto, avrebbe mantenuto la questione privata.

Advertisement

Dopo il delicatissimo intervento al quale è stato sottoposto Francesco Chiofalo, moltissimi suoi fan hanno attaccato l'ex compagna, Selvaggia Roma, per non essersi espressa in merito all'operazione del personal trainer - soprannominato Lenticchio durante l'edizione del 2017 di Temptation Island. Inoltre, le polemiche non si sono fermate lì perché durissime sono state le parole di alcuni leoni da tastiera nei suoi confronti, al punto da averle augurato il peggio. Ovviamente, Selvaggia non è rimasta in silenzio dinanzi a tali messaggi e ha commentato a sua volta. Purtroppo, ha cancellato subito il post che aveva scritto, ma il sito BitchyFair.it lo aveva comunque registrato: "Ora tu che vieni qui a rompermi e darmi fastidio perché non dico una frase per lui, dovresti sotterrare la tua testa sotto la sabbia e vergognarti a vita".