I fan di Maluma da qualche giorno avevano notato che nelle foto che il cantante pubblicava su Instagram, appariva con delle stampelle. Inutile dire che in molti hanno provato a chiedere spiegazioni al cantante, preoccupati per le sue condizioni di salute anche se in un primo momento Maluma ha preferito restare in silenzio, salvo poi raccontare tutto nel corso delle ultime ore.

La verità di Maluma sulle stampelle: ‘Sono stato operato’

E così a distanza di qualche giorno da quelle foto che avevano fatto preoccupare [VIDEO] i tantissimi fan del cantante, ecco che Maluma ha scelto di fare chiarezza in prima persona, postando un messaggio nella sezione ‘Stories’ del suo profilo Instagram.

Maluma per prima cosa ha voluto ringraziare i tantissimi fan che in queste settimane gli hanno dato un grandissimo sostegno dal punto di vista morale, con i loro messaggi postati sui social.

A quel punto, poi, Maluma ha raccontato tutta la verità su quanto gli è successo, rivelando che in questi ultimi mesi non è stato benissimo con il suo ginocchio, ma nonostante ciò non ha rinunciato ai suoi concerti in giro per il mondo per festeggiare la sua musica in compagnia delle tantissime persone che lo supportano.

Il cantante ha svelato che per otto mesi è stato con un legamento rotto all’interno del suo ginocchio destro. Una situazione che ha causato certamente sofferenza al cantante, il quale però non si è perso d’animo e potendo sopportare il dolore, ha portato avanti lo stesso il suo tour Fame, che è stato un grandissimo successo in tutto il mondo. Adesso, però, per Maluma è giunto il momento di fare i conti con la sua salute e quindi a questo punto non ha potuto più rinunciare all’operazione chirurgica.

Le parole di Maluma dopo l’operazione al ginocchio: ‘Tornerò ancora più carico’

E così qualche settimana fa Maluma si è sottoposto a questa operazione al ginocchio: ecco spiegato il motivo per il quale il cantante ha pubblicato delle foto [VIDEO] da un letto di ospedale e successivamente abbiamo visto che ha postato degli scatti con le stampelle.

Maluma ha inoltre precisato che in questo momento della sua vita vuole dedicarsi solo ed esclusivamente alla guarigione del suo ginocchio, promettendo però ai fan che tornerà ancora più carico di prima. ‘Il 2019 sarà il mio anno’, ha dichiarato Maluma sui social, chiedendo poi una preghiera ai suoi fan affinché tutto vada nel migliore dei modi e possa tornare a camminare al più presto sulle sue gambe.