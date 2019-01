Annuncio

La compagnia del cigno, fortunata fiction in onda su Rai 1 il lunedì, incentra la sua storia sulla musica. Girata a Milano nel Conservatorio Giuseppe Verdi, la Serie TV vede tra i protagonisti gli attori Anna Valle e Alessio Boni. Proprio in questo edificio ricco di storia e arte si intrecciano le vicende di sette studenti, promesse esordienti del magico e affascinante mondo della musica. Sarà proprio la musica a stravolgere le loro vite nella quarta puntata, consolidando nuovi amori e rapporti di amicizia, tra le note musicali.

Quarta puntata de 'La compagnia del cigno': Matteo supererà la morte della madre?

Nelle anticipazioni della quarta puntata de "La compagnia del cigno", in onda lunedì 21 gennaio, non mancano di certo le sorprese.

Puntando i riflettori sul personaggio di Matteo nell'episodio sette intitolato "Insieme", si scoprirà che il ragazzo non riesce ad accettare la morte di sua madre nel terremoto di Amatrice. Lo zio Daniele, preoccupato del fatto che Matteo dice ai suoi amici che la madre è viva, decide di incrementare gli incontri del ragazzo con la psicologa. Nel frattempo, si reca a parlare con il professor Marioni, raccontandogli tutta la vicenda del nipote. Se da un lato il professore sembra non volerne sapere di Matteo e dei suoi problemi, questa storia riaccende in lui una scintilla dolorosa collegata alla perdita della figlia. I fantasmi del passato ritornano in maniera prepotente, minacciando ancora una volta la felicità del maestro d'orchestra che proprio adesso intraprende una convivenza con la moglie.

La verità è che il professore si sente in colpa per non aver portato in tempo la figlia al pronto soccorso e si tormenta all'idea che avrebbe potuto salvarla.

Anticipazioni 'La compagnia del cigno": Barbara e Domenico resteranno insieme?

Nell'episodio otto intitolato "La notte di Matteo", il professor Marioni cerca di stuzzicare Matteo spronandolo a parlare della madre, provocandolo con i suoi modi rudi ma ottiene l'effetto inverso. Sofia cercherà di confortarlo, ma invano. Barbara e Domenico intanto vivono una storia amorosa in bilico, tanto che Domenico pensa di abbandonare l'orchestra per non rivedere la ragazza. Questa storia sentimentale minaccia tutta "La compagnia del cigno", ma soprattutto l'amicizia che stava sbocciando tra Matteo e Domenico, stroncata sul nascere a causa delle bugie. La ragazza si allontanerà da entrambi, evitando di ammettere i sentimenti che prova per Domenico. Intanto la madre di Rosario cercherà in tutti i modi di riprendersi il figlio, convincendolo a trasferirsi a Firenze e a lasciare così l'orchestra e i suoi sogni musicali nel corso di questa quarta puntata.

Un breve focus sulle puntate precedenti de 'La compagnia del cigno'

Come si svolge la trama de "La compagnia del cigno"? Sette ragazzi, guidati dai loro severi professori, intraprendono la strada della musica, preparandosi per formare un'orchestra ispirata a Giuseppe Verdi.

Matteo, arrivato da Amatrice, porta con sé il trauma della perdita della madre a causa del terremoto. Non avrà difficoltà a diventare amico di Barbara, di cui si innamora perdutamente. Quest'ultima non ha il coraggio di confessare alla madre che non riesce a seguire l'orchestra, il liceo e le lezioni musicali, accumula la stanchezza e decide di abbandonare l'orchestra, anche se innamorata di Domenico. I ragazzi sono preparati musicalmente dal professor Marioni, severo ed esigente, in vista dell'arrivo del maestro d'orchestra Ruggiero Fiore, che dirigerà tutti i ragazzi insieme a fine anno. Robbo assiste al dramma familiare della separazione dei genitori, Rosario è stato invece affidato ad altri genitori assegnatari, ma la madre vorrà incontrarlo prima dell'udienza del giudice. Poi c'è Sofia e Sara, una ragazza ipovedente che vuole suonare nell'orchestra.