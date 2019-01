Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della soap Il Segreto, relative ai capitoli 1998 - 2000 che saranno trasmesse in Spagna il 21, 22 e 23 gennaio e che i telespettatori italiani potranno vedere solo tra qualche tempo a causa della differente programmazione temporale tra i due paesi, rivelano che Alvaro ha recentemente subito un'aggressione ed Elsa lo ritrova ferito e privo di sensi. Al suo risveglio, l'uomo chiede alla Laguna di accompagnarlo all'ospedale da campo ma la giovane teme di non essere in grado di aiutarlo.

Leggi anche Albano e Romina insieme da Maria De Filippi per aiutare una vedova a reagire

Intanto Matias fa visita al suo amico Isaac per capire qual è l'evoluzione dei conflitti che egli sta vivendo in casa. Il giovane Castaneda trova il suo amico molto sottomesso ed ha l'impressione che la situazione peggiori quando si avvicina maggiormente ad Antolina.

Advertisement

Francisca preoccupata per la vicinanza tra Maria e Fernando

Francisca, ormai tornata alla Casona dopo essere scampata alla prigionia [VIDEO]del manicomio, osserva con molta preoccupazione la singolare simpatia che sembra stia nascendo tra la sua figlioccia Maria e Fernando Mesia. I due infatti, mentre stanno guardando un film fatto girare dal figlio del crudele Olmo ed ambientato nella villa, stanno quasi per prendersi per mano. La Castaneda, dopo che il suo ex e terribile marito ha quasi sacrificato la sua vita per salvare Esperanza e Beltran, sembra sempre più convinta che egli sia cambiato in meglio. E, secondo la sua madrina, anche disponibile a dargli una nuova possibilità. Maria si sta innamorando forse di Fernando? Raimundo vieta alla consorte di interferire nel loro rapporto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Julieta, ora che il matrimonio è imminente, prova il suo abito da sposa mentre Consuelo si dice disposta a farle da scudo umano. Saul si reca intanto a villa Montenegro per invitare Raimundo al suo matrimonio. Carmelo e Severo istituiranno una squadra di vigilanza per non far avvicinare il Molino agli sposi.

All'emporio dei Miranar nel frattempo, gli affari vanno molto bene da quando essi hanno iniziato a vendere anche il gingko. Tutti coloro che lo assumono, iniziano a ricordare i momenti più belli della loro vita.

Alvaro spiega ad Elsa perché è stato picchiato

Alvaro recuperata tutta la sua lucidità mentale decide di fornire [VIDEO]ad Elsa una sincera spiegazione sul motivo per cui è stato malmenato. Il medico infatti le racconta di aver contratto dei grossi debiti per riuscire a salvare alcuni bambini da un'epidemia in Portogallo. Egli dà invece una spiegazione solo parziale dei fatti a Matias e Marcela che non sono molto convinti del suo racconto così come non lo è Dolores. La pettegola del paese anzi, dubita seriamente che egli stia dicendo la verità.

Elsa allora affronta Dolores chiedendole di smetterla di fare pettegolezzi sul medico.

Antolina che è gelosissima di Elsa e dell'amore che Isaac prova tuttora per lei, fa in modo che lui ed Alvaro si incontrino faccia a faccia per vedere con i suoi occhi la reazione di suo marito. L'ex ancella della Laguna infatti, sa bene che quest'ultimo è molto geloso dello stretto rapporto che Elsa ed il medico sembrano avere. Isaac racconta a Matias di non fidarsi di Alvaro.

Il medico regala poi ad Elsa un profumo. Anche lei ha un regalo per lui: si tratta dei soldi con i quali potrà così saldare i debiti con gli usurai che hanno ordinato il suo pestaggio.