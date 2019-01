Annuncio

Un'indiscrezioni inaspettata sta circolando in rete nelle ultime ore. I protagonisti indiscussi sono due ex concorrenti di Uomini e Donne [VIDEO]. Stiamo parlando di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. L'influencer Deianira Marzano, meglio nota sul web come 'La Terribile', ha pubblicato delle Instagram Stories sul suo profilo personale nelle quali ha svelato delle cose inaspettate: Cristian avrebbe tradito Tara con una persona di sua conoscenza.

Cristian avrebbe tradito Tara: Deianira Marzano pubblica delle Instagram Stories in merito

Deianira Marzano è, ormai, un personaggio molto famoso sul web, in particolar modo Instagram. Il motivo principale per cui questa donna riceve così tanto successo riguarda gli scoop che spesso diffonde.

Uno degli ultimi in circolazione vede come protagonisti l'ex tronista Cristian e sua moglie Tara. I due ragazzi si sono conosciuti sotto i riflettori di Uomini e donne e, dopo innumerevoli alti e bassi, discussioni, presunti tradimenti e matrimoni saltati, sono riusciti finalmente a convolare a nozze.

Qualcosa, però, pare stia turbando la loro serenità familiare. L'influencer Deianira, infatti, nelle sue ultime Instagram Stories, ha pubblicato dei video nei quali ha sganciato la bomba [VIDEO]. 'La Terribile' ha confessato di sapere che Cristian avrebbe tradito Tara.

Il ragazzo si sarebbe intrattenuto telefonicamente con una donna di sua conoscenza. Nel caso specifico, si tratterebbe di una ex attrice a luci rosse che, a detta della Marzano, è una persona molto seria e di tutto rispetto.

Deianira rivela che Tara si sarebbe messa in contatto con lei per avere le prove del tradimento

Tara si sarebbe messa in contatto con Deianira per essere messa al corrente di tutte le prove in suo possesso. L'influencer, certa delle sue dichiarazioni, ha rivelato di aver fornito alla Gabrieletto tutte le informazioni necessarie affinché potesse andare a fondo nella vicenda, complimentandosi con lei per non aver scelto di mettere la testa sotto la sabbia.

Deianira, nel frattempo, è stata anche molto criticata per aver diffuso questa indiscrezione. La Marzano, però, si è difesa dicendo di non avere alcun timore dal momento che ha agito nell'interesse della ragazza poiché si schiera sempre dalla parte delle donne. Ad ogni modo, come si difenderà Cristian questa volta? Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questo presunto tradimento.