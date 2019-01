Annuncio

L'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella, dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" [VIDEO], ha scatenato nuovamente il caos attorno a sé. Ad ogni modo, la ragazza è tornata sui social con un nuovo profilo sul quale ha pubblicato una foto che ha preoccupato i fan, seppur ancora in pochi. Sara Affi è in ospedale, si pensa abbia affrontato ha subito un nuovo intervento chirurgico. Tuttavia, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito. La foto in questione è sulle Instagram Stories del nuovo profilo chiamato "saraaffifella20".

Sara pubblica una foto dall'ospedale in cui ringrazia chi le è stato accanto

Dopo essere tornata sui social, Sara Affi Fella si è resa protagonista di una foto pubblicata sul nuovo profilo Instagram.

La ragazza appare in un letto di ospedale [VIDEO] con un cerotto. La didascalia è volta a ringraziare tutte le persone che le sono state accanto, in particolar modo i suoi genitori, suo fratello e le sue migliori amiche. La Affi Fella, però, ha voluto spendere qualche parola anche per ringraziare tutte quelle persone che, nonostante quanto successo in passato, continuano a starle accanto e a mostrarle tanto affetto. In merito al motivo della degenza, ci sono ancora dei dubbi. Probabilmente Sara Affi si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, purtroppo, non ci sono molte notizie. L'ex tronista non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito.

Il precedente intervento subito da Sara durante Uomini e Donne

I fan più accaniti ricorderanno sicuramente che Sara si sottopose ad un delicato intervento chirurgico alla gamba mentre era tronista di Uomini e Donne. In quel periodo, infatti, la modella di Venafro arrivò in puntata zoppicando e faceva fatica a muoversi.

All'epoca, però, non furono date molte spiegazioni in merito alla vicenda ed il pubblico pensò si trattasse di una cosa molto banale. Il suo ex Nicola Panico, però, dopo la diffusione dello scandalo, rivelò che la ragazza si fosse sottoposta ad un intervento molto serio. Durante tale periodo, Nicola le è sempre stato accanto dal momento che c'era addirittura il timore che la sua fidanzata potesse non farcela.

A distanza di tempo, la Affi Fella è tornata sull'argomento ed ha svelato finalmente di cosa si trattava. All'epoca fu operata ad un melanoma maligno molto pericoloso che l'ha gettata in uno stato di sconforto e malessere. Tutto, per fortuna andò bene. Alla luce di questa rivelazione, il pubblico si sta domandando se l'operazione attuale sia legata alla precedente oppure no. Si attendono novità.