Annuncio

Annuncio

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un vero e proprio momento di crisi. Dopo aver confermato le voci dei rumors sul rapporto sempre più incrinato tra i due, l'ex tronista di Uomini e donne è intervenuta sui social per fare il punto della situazione.

In questi giorni sull'attuale stato sentimentale della coppia se ne sono dette davvero di tutti i colori. A smentire la crisi ci aveva pensato un'amica della coppia. Alessandra Sgolastra nel rispondere alle domande dei fan aveva detto che presto lei, Zenga e la coppia formata da Nilufar e Giordano si sarebbero visti per una rimpatriata sulla neve [VIDEO].

Ad oggi però la situazione sembra essere tutt'altro che rosea. La Addati su Instagram tramite un video ha dichiarato di vivere un momento davvero difficile. "L'avevate capito tutti che io e Giordano stiamo vivendo un momento no.

Advertisement

Vi chiedo comprensione e di renderci il momento meno stressante". La partenopea nel video pubblicato ha anche confessato che alla base della crisi non c'è nessun motivo particolare e di aver detto determinate cose in comune accordo con il maestro di sci. L'ex tronista ha semplicemente fatto da portavoce, visto che l'ex corteggiatore è sempre impegnato con il lavoro.

U&D: Nilufar ammette di non seguire nessuna tattica

Nilufar Addati è intervenuta ancora una volta su Instagram per spiegare a tutti i suoi fan che lei e Giordano non stanno seguendo nessuna strategia. La coppia ha chiesto del silenzio solamente perché non sa cosa dire a tutte le persone che li seguono. Nilufar ha esordito così: "Ho letto un po' di cose che mi hanno provocato dispiacere. Noi non vi stiamo snobbando, al contrario vi rispettiamo." La ragazza poi ha proseguito nel ringraziare tutti i fan della coppia per il sostegno ricevuto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Addati-Mazzocchi: fan divisi

La coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è una delle più seguite e amate [VIDEO]tra tutte quelle che sono uscite da Uomini e Donne. I due giovani si sono fatti apprezzare anche per essersi messi in gioco nel docu-fiction di Temptation Island. In merito al loro silenzio da quando l'ex tronista ha confermato la crisi, i fan si sono divisi. Alcuni hanno espresso vicinanza alla coppia, quasi arrivata all'addio. Altri invece si sono sentiti messi da parte. Sui social sono arrivati tanti commenti sul video pubblicato dalla Addati. Ad oggi però il reale motivo che ha generato la crisi non è ancora stato svelato da nessuno dei due diretti interessati.