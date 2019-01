Annuncio

Stefano De Martino nella mattinata di ieri, 25 gennaio, ha rilasciato un'intervista a cuore aperto a "Storie Italiane", programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele. Il ballerino, volto noto di Mediaset, si è commosso quando ha parlato di Santiago, il figlio nato dal suo matrimonio con Belen Rodriguez.

L'ex inviato dell'Isola dei Famosi ha spiegato che l'essere diventato padre ad appena 23 anni è stato un bellissimo regalo che gli ha sconvolto la vita.

Ricordando che nessuno viene al mondo già pronto per essere genitore, De Martino ha sottolineato che: "È un amore che ti nasce nel cuore da un giorno all'altro, una spinta, qualcosa che ti fa cambiare tutto".

L'ex marito di Belen Rodriguez, infatti, ha ammesso che da quando è nato Santiago pensa prima al bene del figlio e poi al suo. Non riuscendo a trattenere le lacrime per l'emozione, Stefano ha aggiunto che nessuno può insegnare come si fa ad essere padre, definendolo "il mestiere più bello che ci sia, la cosa migliore che un uomo possa essere".

Nel corso dell'intervista, l'ex danzatore di "Amici" ha anche avuto modo di smentire le numerose indiscrezioni [VIDEO]inerenti un presunto ritorno di fiamma proprio con l'ex moglie.

Stefano e Belen: genitori felici per il bene del bambino

Stefano De Martino, ospite del salotto televisivo di Eleonora Daniele, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Belen Rodriguez. Di recente il Gossip aveva ricominciato a parlare di un probabile riavvicinamento tra i due ex coniugi [VIDEO], soprattutto dopo che entrambi erano stati intercettati insieme alla settimana della moda di Milano.

In realtà, il ventinovenne campano ha spiegato per l'ennesima volta che con la showgirl argentina non c'è nessun tipo di relazione, evidenziando che hanno deciso di restare in ottimi rapporti proprio per il bene del figlio. Infatti, nonostante la separazione, oggi De Martino può affermare serenamente che con Belen e Santiago sono ancora una famiglia che prende sempre insieme le decisioni "per avere meno problemi possibili".

Made in Sud: De Martino sarà il conduttore

Stefano De Martino, dopo aver lavorato per molti anni in Mediaset, a breve approderà a Raidue come conduttore della nuova edizione di "Made in Sud", il programma dedicato ai comici meridionali diretto da Sergio Colabona. Il ballerino subentrerà a Gigi D'Alessio che era stato al timone della trasmissione nel 2017.

Per il giovane campano si tratta sicuramente di una svolta nella sua carriera, non solo perché passerà da Mediaset a Rai, ma anche perché esordirà nel ruolo di presentatore televisivo.