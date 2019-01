Annuncio

Uomini e donne torna oggi 28 gennaio su Canale 5 per una nuova settimana di programmazione, dedicata sia al Trono Over che al Classico. Tradizionalmente il lunedì è tutto concentrato sulle vicende di dame e cavalieri, in primis su quelle di Gemma Galgani, anche se questa volta le pagine ufficiali del dating show continuano a mantenere riservata qualsiasi informazione, evitando anche di rivelare le anticipazioni sui protagonisti del giorno. In attesa di scoprire se Maria De Filippi ci riserverà delle sorprese per questo primo giorno della settimana, la curiosità di molti fan è rivolta al percorso di Gemma Galgani, che ha deciso di porre fine alla sua conoscenza con Rocco Fredella [VIDEO], convinta che lui abbia soltanto voluto sfruttare il suo nome.

Grande interesse continua ad avere anche la confessione di Armando Incarnato, che ha parlato dei suoi incontri segreti con Noel Formica, chiedendo scusa a pubblico e redazione per le sue bugie.

Gemma e Armando negli ultimi giorni si sono espressi su riviste e social network parlando di Uomini e donne, di amore e lanciando anche qualche frecciatina.

Trono Over di Uomini e donne: la delusione di Gemma Galgani

Dopo avere archiviato la sua storia con Rocco Fredella, Gemma Galgani si renderà disponibile a conoscere nuovi corteggiatori giunti a Uomini e donne per lei? In attesa di scoprire le novità del caso, la dama non sembra disposta a concedere un'altra possibilità né al piastrellista né tanto meno a Paolo Marzotto (a sua volta vicino a Sabrina). In una recente intervista [VIDEO] rilasciata al settimanale Uomini e donne Magazine, infatti, la torinese ha espresso senza mezzi termini la sua delusione nei confronti dei due cavalieri che in diversi modi l'hanno usata per conquistare maggiore notorietà.

Riferendosi a Paolo Marzotto, Gemma si è detta certa che lui fin dall'inizio volesse approfondire la conoscenza con donne più giovani. Mentre su Rocco, nella rivista la dama ha confermato ciò che aveva già detto in puntata ovvero che lui è stato solo un abile attore. Così ha spiegato al tabloid: "Mi piaceva e ne ero attratta e quindi ho dato a lui la possibilità di conoscermi meglio, nonostante gli indizi sfavorevoli". Parole di stima e affetto, al contrario, sono state rivolte nei confronti di Giorgio Manetti definito una persona leale e di cui lei era davvero innamorata.

Il duro attacco di Armando Incarnato

Insieme alle vicende di Gemma Galgani, la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne è rivolta anche ad Armando Incarnato e alla sua confessione avvenuta nelle puntate della scorsa settimana. Le sue parole avevano reso necessaria la replica di Noel Formica, che attraverso Instagram aveva negato senza mezzi termini di averlo incontrato segretamente, chiedendogli di non farne parola con la redazione.

Affidandosi al suo profilo, Armando ha lanciato una frecciatina verso colei che gli aveva chiesto il silenzio: "Ho provato a regalare stelle, ma le hanno lasciate cadere e adesso? Mi viene chiesto il silenzio, mi dispiace il mio silenzio aveva un valore, e di sicuro ad oggi non ha un prezzo". Parole forti, verso colei che potrebbe replicare alle accuse proprio nelle prossime puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne.