Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni sulla novità del trono classico di Uomini e donne (In versione serale) continuano ad incuriosire tutti i fedeli telespettatori del programma i quali sono curiosi di scoprire ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate che verranno trasmesse di sera. Come già sappiamo, durante gli appuntamenti serali assisteremo alla scelta dei tronisti: precisamente alla scelta di Teresa Langella e di Lorenzo Riccardi [VIDEO]. I due, infatti, si sono dichiarati pronti ad abbandonare il trono insieme alla persona che è riuscita a conquistare i loro cuori nei rispettivi percorsi di conoscenza.

A svelare qualche chicca è stata recentemente l'autrice Raffaella Mennoia, la quale ha assicurato tante sorprese con la presenza di ospiti speciali: scopriamone di più.

Uomini e donne serale: le anticipazioni di Raffaella Mennoia

Le richieste da parte del pubblico a Raffaella, in merito alle anticipazioni sul serale di Uomini e donne, sono state e sono davvero tante.

Advertisement

L'autrice del programma di Maria De Filippi [VIDEO]ha risposto lascianosi andare ad alcune indiscrezioni che però ha lasciato a metà. Raffaella ha fatto sapere che saranno tante le sorprese riservate a tutti i telespettatori del trono classico. La redazione televisiva della trasmissione è già operativa e sta lavorando alle registrazioni delle puntate che vedranno la presenza di molti ex personaggi conosciuti nelle precedenti edizioni di Uomini e Donne. Tra questi, oltre all'indiscussa Tina Cipollari, vi sarà la giovanissima ex corteggiatrice romana Giulia De Lellis (che come sappiamo è anche una grande amica della Mennoia) ma non solo: anche Gemma Galgani prenderà parte allo speciale di U&D.

Raffaella Mennoia sul Serale di Uomini e donne: data di trasmissione e pensieri personali

La data della messa in onda del serale di Uomini e donne è ancora da definire.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sebbene ci siano varie indiscrezioni che sembrerebbero annunciare i giorni dell'evento (che sarebbero previsti a partire da febbraio, di venerdì, per un totale di tre appuntamenti), la Mennoia ha ribadito che le indiscrezioni al riguardo non sono ancora del tutto confermate. "Sono molto felice, ho fatto molti serali nel corso della mia vita ma il serale di Uomini e donne mi fa sentire proprio soddisfatta", ha fatto sapere Raffaella che successivamente ha dichiarato: "Stiamo facendo tutto per bene". Adesso non ci resta che attendere tutti i nuovi sviluppi: per non perdere le news e le anticipazioni ufficiali del trono classico. Vi consigliamo di continuare a seguire tutti gli aggiornamenti.