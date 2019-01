Annuncio

La puntata di ieri di Pomeriggio 5 è stata, come al solito, molto movimentata [VIDEO]. Ad agitare gli animi c'è stato il giornalista Vittorio Sgarbi che, attraverso un collegamento, ha commentato le vicende trattate in studio. L'argomento principale riguardava le cosiddette "GILF", ovvero, le donne, molto avanti con l'età, ancora decisamente attraenti per gli uomini più giovani. Nel corso del dibattito, però, Vittorio Sgarbi non ha potuto fare a meno di attaccare Barbara D'Urso, pertanto, da lì è stata inevitabile la lite. Sgarbi ha detto: "Io e te usiamo il trash, ma tu guadagni 10 volte più di me", la D'Urso è impallidita ed ha provato a smentire.

Pomeriggio 5: accesa lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso in merito agli stipendi percepiti

La seconda parte di Pomeriggio 5 di ieri è stata incentrata su di un argomento molto caldo, ovvero le "GILF", le nonne ancora molto attraenti e seducenti agli occhi degli uomini.

Il parterre era molto sfavillante, c'erano la Marchesa D'Aragona, il giornalista Riccardo Signoretti ma la voce che ha generato più sgomento è stata quella in collegamento di Vittorio Sgarbi. Ad un certo punto del dibattito, infatti, Sgarbi si è completamente assentato e, quando la conduttrice lo ha interpellato, lui ha risposto che si era messo a lavorare al computer poiché non era interessato al dibattito. La D'Urso è rimasta, chiaramente senza parole, e gli ha chiesto spiegazioni in merito al suo comportamento.

Il giornalista si è limitato a dire: "Non mi interessa sapere quanti anni ha Wanda Fisher". A quel punto la D'Urso ha sbottato dicendo: "Mi stai dicendo che non faccio una trasmissione abbastanza elegante?" La conduttrice ha poi proseguito mettendo in evidenza il fatto che anche lui "facesse il cretino" in televisione per veicolare l'arte.

A quel punto, Sbarbi ha confessato che entrambi, effettivamente, fanno cose trash, con la piccola differenza che Barbara D'Urso guadagna 10 volte più di lui.

Barbara D'Urso prova a smentire le accuse di Sgarbi

A quel punto, la padrona di casa ha sgranato gli occhi ed ha informato il suo interlocutore che questa fosse, naturalmente, una sua convinzione non veritiera. La lite si è protratta ancora per un po' di tempo fino a che non è stata stroncata dalla conduttrice. Ad ogni modo, il pubblico da casa stenta a credere alle parole della D'Urso. Con tutte le apparizioni televisive che fa in una settimana sicuramente non guadagnerà poco. [VIDEO]